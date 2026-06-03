Sokkoló videó! Rendőrautó ütött el egy futót riasztás közben

Látványos videó került nyilvánosságra egy szombat délutáni incidensről, amely a New York-i Columbus Circle közelében történt. Az NYPD egyik járőrautója éppen egy bejelentett lopás helyszínére tartott, amikor egy nő nekirohant a kereszteződésen áthaladó rendőrségi járműnek.
A felvétel szerint a rendőrautó bekapcsolt fény- és hangjelzéssel közlekedett, majd egy kereszteződésnél a forgalommal szemben fordult be. Ugyanebben a pillanatban a futó nő lelépett a járdáról, és a mozgó jármű oldalának ütközött – írja a NY Post.
Hogyan történt a New York-i baleset?
A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök egy folyamatban lévő lopás miatt kaptak riasztást, ezért siettek a helyszínre.
A videón látható, hogy az ütközés ereje hátralökte a nőt, aki arccal előre az úttestre zuhant. Néhány másodpercig mozdulatlanul feküdt, majd a rendőrök kiszálltak az autóból és a segítségére siettek.
A jelenet még veszélyesebbé vált, amikor egy kerékpáros is csak centiméterekkel kerülte el a földön fekvő nőt.