Sokkoló videó! Rendőrautó ütött el egy futót riasztás közben

Látványos videó került nyilvánosságra egy szombat délutáni incidensről, amely a New York-i Columbus Circle közelében történt. Az NYPD egyik járőrautója éppen egy bejelentett lopás helyszínére tartott, amikor egy nő nekirohant a kereszteződésen áthaladó rendőrségi járműnek.

A New York-i balesetet fedélzeti kamera rögzítette, a felvétel gyorsan bejárta az internetet.

Fotó: X/TheSalGreco

A felvétel szerint a rendőrautó bekapcsolt fény- és hangjelzéssel közlekedett, majd egy kereszteződésnél a forgalommal szemben fordult be. Ugyanebben a pillanatban a futó nő lelépett a járdáról, és a mozgó jármű oldalának ütközött – írja a NY Post.

Around 3pm today, a NYPD vehicle responding to an emergency near Columbus Circle was traveling against traffic with emergency lights and sirens activated. A pedestrian unexpectedly entered the roadway in front of the cruiser, resulting in a collision. pic.twitter.com/7v661rdEFD — TheSalGreco (@TheSalGreco) May 31, 2026

Hogyan történt a New York-i baleset ?

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök egy folyamatban lévő lopás miatt kaptak riasztást, ezért siettek a helyszínre.

A videón látható, hogy az ütközés ereje hátralökte a nőt, aki arccal előre az úttestre zuhant. Néhány másodpercig mozdulatlanul feküdt, majd a rendőrök kiszálltak az autóból és a segítségére siettek.

A jelenet még veszélyesebbé vált, amikor egy kerékpáros is csak centiméterekkel kerülte el a földön fekvő nőt.