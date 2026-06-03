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Sokkoló videó! Rendőrautó ütött el egy futót riasztás közben

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Drámai jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera Manhattan egyik legforgalmasabb csomópontjánál. A New York belvárosában történt baleset során egy rendőrautó és egy futó nő ütközött össze, miközben a járőrök egy folyamatban lévő lopás miatt siettek a helyszínre.
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Látványos videó került nyilvánosságra egy szombat délutáni incidensről, amely a New York-i Columbus Circle közelében történt. Az NYPD egyik járőrautója éppen egy bejelentett lopás helyszínére tartott, amikor egy nő nekirohant a kereszteződésen áthaladó rendőrségi járműnek.

A New York-i balesetet fedélzeti kamera rögzítette, a felvétel gyorsan bejárta az internetet.
A New York-i balesetet fedélzeti kamera rögzítette, a felvétel gyorsan bejárta az internetet.
Fotó: X/TheSalGreco

A felvétel szerint a rendőrautó bekapcsolt fény- és hangjelzéssel közlekedett, majd egy kereszteződésnél a forgalommal szemben fordult be. Ugyanebben a pillanatban a futó nő lelépett a járdáról, és a mozgó jármű oldalának ütközött – írja a NY Post.

Hogyan történt a New York-i baleset?

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök egy folyamatban lévő lopás miatt kaptak riasztást, ezért siettek a helyszínre.

A videón látható, hogy az ütközés ereje hátralökte a nőt, aki arccal előre az úttestre zuhant. Néhány másodpercig mozdulatlanul feküdt, majd a rendőrök kiszálltak az autóból és a segítségére siettek.

A jelenet még veszélyesebbé vált, amikor egy kerékpáros is csak centiméterekkel kerülte el a földön fekvő nőt.

 

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