Életfogytiglani börtönre ítélték az Így jártam anyátokkal színészét – horror, amit tett

Los Angelesben, 2026. június 2-án hirdettek ítéletet Nick Pasqual ügyében. Az Így jártam anyátokkal sztárja ellen több súlyos vádpontban is elmarasztaló ítélet született, köztük emberölési kísérlet, betöréses behatolás, nemi erőszak és kapcsolati erőszak miatt. A vád szerint a színész 2024 májusában betört volt barátnője otthonába, majd több mint húsz alkalommal megszúrta őt – számolt be az US Weekly.
A Nick Pasqual-ügy hátborzongató részletei
A vádhatóság szerint a támadás 2024. május 23-án történt Los Angeles Sunland, illetve Shadow Hills környékén, amikor Pasqual behatolt volt barátnője otthonába, majd késsel támadt rá. A beszámolók szerint Allie Shehornt több mint húsz szúrás érte, a nő pedig csak sürgős műtétek és intenzív ellátás után élte túl a támadást.
Az eset különösen megrázó részlete, hogy Shehorn korábban távoltartási végzést kért a férfi ellen, miután a kapcsolatuk erőszakossá vált. A bíróságon később ő maga is tanúskodott, és elmondta, hogyan fajult el a viszonyuk, valamint milyen félelemben élt a támadás előtt.
Menekülés közben fogták el
A támadás után Pasqual megpróbált elmenekülni Kaliforniából, de Texasban, Sierra Blanca közelében elfogták.
Az ügyészség szerint a férfi cselekménye nem hirtelen vita következménye volt, hanem egy olyan erőszakspirál része, amely hónapokon át tartott.
Az esküdtszék 2026. május 8-án minden vádpontban bűnösnek találta.
Fellebbezés jöhet
A színész jogi csapata fellebbezést tervez. Az ügy azonban így is komoly figyelmeztetésként szolgál arra, milyen tragikus következményekkel járhat a párkapcsolati erőszak.
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