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Így jártam anyátokkal

Életfogytiglani börtönre ítélték az Így jártam anyátokkal színészét – horror, amit tett

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Súlyos börtönbüntetést kapott az Így jártam anyátokkal egykori szereplője, miután bűnösnek találták volt barátnője brutális megtámadásában. Nick Pasqual 32 évtől életfogytig tartó börtönre ítélték, az ügy pedig újra ráirányította a figyelmet a kapcsolati erőszak legsötétebb következményeire.
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Így jártam anyátokkalNick Pasqualerőszakgyilkossági kísérlet

Los Angelesben, 2026. június 2-án hirdettek ítéletet Nick Pasqual ügyében. Az Így jártam anyátokkal sztárja ellen több súlyos vádpontban is elmarasztaló ítélet született, köztük emberölési kísérlet, betöréses behatolás, nemi erőszak és kapcsolati erőszak miatt. A vád szerint a színész 2024 májusában betört volt barátnője otthonába, majd több mint húsz alkalommal megszúrta őt – számolt be az US Weekly.

Nick Pasqual
Nick Pasqual
Fotó: US Weekly csatorna / YouTube / Képkivágás

A Nick Pasqual-ügy hátborzongató részletei

A vádhatóság szerint a támadás 2024. május 23-án történt Los Angeles Sunland, illetve Shadow Hills környékén, amikor Pasqual behatolt volt barátnője otthonába, majd késsel támadt rá. A beszámolók szerint Allie Shehornt több mint húsz szúrás érte, a nő pedig csak sürgős műtétek és intenzív ellátás után élte túl a támadást.

Az eset különösen megrázó részlete, hogy Shehorn korábban távoltartási végzést kért a férfi ellen, miután a kapcsolatuk erőszakossá vált. A bíróságon később ő maga is tanúskodott, és elmondta, hogyan fajult el a viszonyuk, valamint milyen félelemben élt a támadás előtt.

Menekülés közben fogták el

A támadás után Pasqual megpróbált elmenekülni Kaliforniából, de Texasban, Sierra Blanca közelében elfogták. 

Az ügyészség szerint a férfi cselekménye nem hirtelen vita következménye volt, hanem egy olyan erőszakspirál része, amely hónapokon át tartott. 

Az esküdtszék 2026. május 8-án minden vádpontban bűnösnek találta.

Fellebbezés jöhet

A színész jogi csapata fellebbezést tervez. Az ügy azonban így is komoly figyelmeztetésként szolgál arra, milyen tragikus következményekkel járhat a párkapcsolati erőszak.

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