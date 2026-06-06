A történelemkönyvek egyszerűen csak D-Dayként emlegetik, de a résztvevők számára ez a nap a félelemről, a bátorságról és a túlélésért vívott küzdelemről szólt.

A normandiai partraszállás során több mint 150 ezer szövetséges katona érte el Franciaország partjait 1944. június 6-án.

Fotó: - / Imperial War Museum

Miért volt sorsfordító a normandiai partraszállás?

1944 nyarára a háború már ötödik éve tombolt Európában. Adolf Hitler hadserege ugyan egyre nagyobb nyomás alatt állt, de a nyugati szövetségeseknek még nem sikerült közvetlenül visszatérniük a kontinensre.

A Szovjetunió hónapok óta sürgette az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát, hogy nyissanak egy új frontot Nyugat-Európában. A válasz az Operation Overlord, vagyis a történelem legnagyobb tengeri inváziója lett.

A terv egyszerűnek hangzott, a megvalósítása azonban szinte lehetetlennek tűnt: több százezer katonát kellett átszállítani a La Manche csatornán, miközben a németek Európa egyik legerősebb védelmi rendszerét, az Atlanti Falat építették ki a partok mentén.

Fotó: - / Royal Canadian Air Force

Hogyan kezdődött a D-Day?

1944. június 6-án hajnalban több mint 150 ezer amerikai, brit, kanadai és más szövetséges katona indult meg Franciaország partjai felé.

A partraszállást megelőző órákban ejtőernyősök ezreit dobták le a német vonalak mögé, hogy hidakat foglaljanak el, megzavarják az utánpótlást és káoszt okozzanak az ellenség soraiban.

A tengeren eközben közel 7000 hajóból álló armada közeledett Normandia felé. A világ addig soha nem látott ekkora haditengerészeti műveletet.

Melyek voltak a normandiai partraszállás legvéresebb pillanatai?

A katonák öt partszakaszon értek földet: Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword néven.

Közülük az Omaha-part vált a legvéresebb helyszínné.

A magaslatokon megbúvó német géppuskafészkek és bunkerek pokollá változtatták a partszakaszt. Az első hullámokban érkező amerikai katonák közül sokan már a vízben életüket vesztették.

A túlélők később úgy emlékeztek vissza, hogy a tenger vörösre színeződött a vértől, miközben a katonák teljes felszerelésükkel próbáltak előrejutni a homokos parton.

A veszteségek óriásiak voltak: a D-Day első napján a szövetségesek több mint tízezer embert veszítettek halottként, sebesültként vagy eltűntként.