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1944. június 6-án olyan hadművelet vette kezdetét, amely nemcsak a második világháború menetét, hanem Európa jövőjét is alapjaiban változtatta meg. A normandiai partraszállás minden idők egyik legnagyobb és legmerészebb katonai vállalkozása volt, amelynek sikerével a szövetségesek megnyitották az utat a náci Németország bukása felé.
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normandiai partraszállásegyesült államokfranciaországadolf hitlereurópa

A történelemkönyvek egyszerűen csak D-Dayként emlegetik, de a résztvevők számára ez a nap a félelemről, a bátorságról és a túlélésért vívott küzdelemről szólt.

A normandiai partraszállás során több mint 150 ezer szövetséges katona érte el Franciaország partjait 1944. június 6-án.
A normandiai partraszállás során több mint 150 ezer szövetséges katona érte el Franciaország partjait 1944. június 6-án.
Fotó: - / Imperial War Museum

Miért volt sorsfordító a normandiai partraszállás?

1944 nyarára a háború már ötödik éve tombolt Európában. Adolf Hitler hadserege ugyan egyre nagyobb nyomás alatt állt, de a nyugati szövetségeseknek még nem sikerült közvetlenül visszatérniük a kontinensre.

A Szovjetunió hónapok óta sürgette az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát, hogy nyissanak egy új frontot Nyugat-Európában. A válasz az Operation Overlord, vagyis a történelem legnagyobb tengeri inváziója lett.

A terv egyszerűnek hangzott, a megvalósítása azonban szinte lehetetlennek tűnt: több százezer katonát kellett átszállítani a La Manche csatornán, miközben a németek Európa egyik legerősebb védelmi rendszerét, az Atlanti Falat építették ki a partok mentén.

Two Canadian pilots from the Royal Canadian Air Force, Walter J. Hill (left) and "Andy" Mackenzie (right), visit, in the summer of 1944, a bomb site at Cherbourg, which was under construction when the Allied troops chased the Germans off the Cherbourg peninsula, following the Allied landings in Normandy on June 6, 1944. The invasion of Normandy was launched on June 6, 1944, with the simultaneous landing of American, Canadian and British forces spread across five separate beachheads in Normandy. Also called Operation Overlord, this massive military operation was a major success for Allied troops, allowing them to break through the Wehrmacht defense and force their way to Paris in August 1944. (Photo by Royal Canadian Air Force / AFP)
Fotó: - / Royal Canadian Air Force

Hogyan kezdődött a D-Day?

1944. június 6-án hajnalban több mint 150 ezer amerikai, brit, kanadai és más szövetséges katona indult meg Franciaország partjai felé.

A partraszállást megelőző órákban ejtőernyősök ezreit dobták le a német vonalak mögé, hogy hidakat foglaljanak el, megzavarják az utánpótlást és káoszt okozzanak az ellenség soraiban.

A tengeren eközben közel 7000 hajóból álló armada közeledett Normandia felé. A világ addig soha nem látott ekkora haditengerészeti műveletet.

Melyek voltak a normandiai partraszállás legvéresebb pillanatai?

A katonák öt partszakaszon értek földet: Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword néven.

Közülük az Omaha-part vált a legvéresebb helyszínné.

A magaslatokon megbúvó német géppuskafészkek és bunkerek pokollá változtatták a partszakaszt. Az első hullámokban érkező amerikai katonák közül sokan már a vízben életüket vesztették.

A túlélők később úgy emlékeztek vissza, hogy a tenger vörösre színeződött a vértől, miközben a katonák teljes felszerelésükkel próbáltak előrejutni a homokos parton.

A veszteségek óriásiak voltak: a D-Day első napján a szövetségesek több mint tízezer embert veszítettek halottként, sebesültként vagy eltűntként.

Soldiers of the Allied troops during the invasion. In the foreground a solider (unknown if fallen or exhausted). The Allied forces landed at the coast of the Normandy. The operation sealed the downfall of the National Socialists. World War II in Europe ended with Germany's capitulation on the 8th of May in 1945. (Photo by DPA / DPA/AFP / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Miért nem tudta Hitler megállítani a támadást?

A német hadvezetés egyik legnagyobb problémája az volt, hogy nem hitte el, hogy Normandiában történik a fő támadás.

A szövetségesek hónapokon át tudatosan félrevezették a németeket. Hamis rádióforgalmazással, felfújható harckocsikkal, műrepülőterekkel és kitalált hadseregekkel azt a látszatot keltették, hogy a támadás a Calais-i-szorosnál várható.

A megtévesztés olyan sikeres volt, hogy még a partraszállás után is sok német parancsnok azt hitte: Normandia csupán elterelő hadművelet.

Mit változtatott meg a normandiai partraszállás?

A normandiai partraszállás nem jelentette a háború azonnali végét. A szövetségeseknek még hónapokig kellett harcolniuk Franciaország felszabadításáért.

Párizs azonban már augusztusban felszabadult, a nyugati front megnyílt, és Németország két oldalról szorult egyre reménytelenebb helyzetbe.

Kelet felől a Vörös Hadsereg nyomult előre, nyugatról pedig az amerikai, brit és kanadai erők közeledtek.

Kevesebb mint egy évvel később, 1945 májusában a Harmadik Birodalom kapitulált.

Picture taken on August 22, 1944 in Gemenos shows French General Edgard de Larmina (L) with senior officers of the Allied forces looking at maps. On August 15, 1944, 70 days after the Normandy landings, the Allied troops gained a foothold on the coast of Provence with Operation "Dragoon", gripping the German occupier and forcing it to retreat. (Photo by AFP)
Fotó: - / AFP

Miért emlékezünk még ma is a normandiai partraszállásra?

A D-Day nem csupán katonai siker volt. A történészek többsége szerint ez volt a modern történelem egyik legjelentősebb fordulópontja.

A normandiai partraszállás a demokráciák összefogásának, a rendkívüli logisztikai teljesítménynek és több tízezer katona személyes bátorságának szimbóluma lett.

Azok a fiatal férfiak, akik 1944. június 6-án a normandiai partokon partra szálltak, többnyire nem tudták, hogy történelmet írnak. Csak azt tudták, hogy előttük géppuskák, aknamezők és bizonytalanság vár.

A világ azonban ma már tudja: azon a napon nemcsak Franciaország partjainál dőlt el egy csata, hanem Európa jövőjének egy jelentős része is.

 

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