A történelemkönyvek egyszerűen csak D-Dayként emlegetik, de a résztvevők számára ez a nap a félelemről, a bátorságról és a túlélésért vívott küzdelemről szólt.
Miért volt sorsfordító a normandiai partraszállás?
1944 nyarára a háború már ötödik éve tombolt Európában. Adolf Hitler hadserege ugyan egyre nagyobb nyomás alatt állt, de a nyugati szövetségeseknek még nem sikerült közvetlenül visszatérniük a kontinensre.
A Szovjetunió hónapok óta sürgette az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát, hogy nyissanak egy új frontot Nyugat-Európában. A válasz az Operation Overlord, vagyis a történelem legnagyobb tengeri inváziója lett.
A terv egyszerűnek hangzott, a megvalósítása azonban szinte lehetetlennek tűnt: több százezer katonát kellett átszállítani a La Manche csatornán, miközben a németek Európa egyik legerősebb védelmi rendszerét, az Atlanti Falat építették ki a partok mentén.
Hogyan kezdődött a D-Day?
1944. június 6-án hajnalban több mint 150 ezer amerikai, brit, kanadai és más szövetséges katona indult meg Franciaország partjai felé.
A partraszállást megelőző órákban ejtőernyősök ezreit dobták le a német vonalak mögé, hogy hidakat foglaljanak el, megzavarják az utánpótlást és káoszt okozzanak az ellenség soraiban.
A tengeren eközben közel 7000 hajóból álló armada közeledett Normandia felé. A világ addig soha nem látott ekkora haditengerészeti műveletet.
Melyek voltak a normandiai partraszállás legvéresebb pillanatai?
A katonák öt partszakaszon értek földet: Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword néven.
Közülük az Omaha-part vált a legvéresebb helyszínné.
A magaslatokon megbúvó német géppuskafészkek és bunkerek pokollá változtatták a partszakaszt. Az első hullámokban érkező amerikai katonák közül sokan már a vízben életüket vesztették.
A túlélők később úgy emlékeztek vissza, hogy a tenger vörösre színeződött a vértől, miközben a katonák teljes felszerelésükkel próbáltak előrejutni a homokos parton.
A veszteségek óriásiak voltak: a D-Day első napján a szövetségesek több mint tízezer embert veszítettek halottként, sebesültként vagy eltűntként.
Miért nem tudta Hitler megállítani a támadást?
A német hadvezetés egyik legnagyobb problémája az volt, hogy nem hitte el, hogy Normandiában történik a fő támadás.
A szövetségesek hónapokon át tudatosan félrevezették a németeket. Hamis rádióforgalmazással, felfújható harckocsikkal, műrepülőterekkel és kitalált hadseregekkel azt a látszatot keltették, hogy a támadás a Calais-i-szorosnál várható.
A megtévesztés olyan sikeres volt, hogy még a partraszállás után is sok német parancsnok azt hitte: Normandia csupán elterelő hadművelet.
Mit változtatott meg a normandiai partraszállás?
A normandiai partraszállás nem jelentette a háború azonnali végét. A szövetségeseknek még hónapokig kellett harcolniuk Franciaország felszabadításáért.
Párizs azonban már augusztusban felszabadult, a nyugati front megnyílt, és Németország két oldalról szorult egyre reménytelenebb helyzetbe.
Kelet felől a Vörös Hadsereg nyomult előre, nyugatról pedig az amerikai, brit és kanadai erők közeledtek.
Kevesebb mint egy évvel később, 1945 májusában a Harmadik Birodalom kapitulált.
Miért emlékezünk még ma is a normandiai partraszállásra?
A D-Day nem csupán katonai siker volt. A történészek többsége szerint ez volt a modern történelem egyik legjelentősebb fordulópontja.
A normandiai partraszállás a demokráciák összefogásának, a rendkívüli logisztikai teljesítménynek és több tízezer katona személyes bátorságának szimbóluma lett.
Azok a fiatal férfiak, akik 1944. június 6-án a normandiai partokon partra szálltak, többnyire nem tudták, hogy történelmet írnak. Csak azt tudták, hogy előttük géppuskák, aknamezők és bizonytalanság vár.
A világ azonban ma már tudja: azon a napon nemcsak Franciaország partjainál dőlt el egy csata, hanem Európa jövőjének egy jelentős része is.