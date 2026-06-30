Miért kapaszkodunk a múltba? A nosztalgiázás meglepő ereje

A nosztalgiázás nem csupán múltidézés. Egyre több kutatás szerint fontos lelki erőforrás is lehet. Segíthet csökkenteni a stresszt, erősíteni az önbizalmat és támogatni a nehéz élethelyzetek feldolgozását – írja a Focus.

Nosztalgiázás: így csökkenti a stresszt és ad lelki erőt a múlt felidézése (A kép illusztráció.)

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A pszichológiai kutatások szerint a nosztalgiázás nem a jelen elutasítása, hanem egyfajta lelki kapaszkodó. Különösen veszteség, bizonytalanság vagy stressz idején adhat biztonságérzetet.

Egy idei elemzés arra jutott, hogy a nosztalgia erősítheti az élet értelmének érzését, a társas kötődést és a mentális ellenálló képességet.

A nosztalgiázás mint „lelki fájdalomcsillapító”

A kutatók szerint a gyerekkori rajzfilmek, könyvek vagy emlékek újraélése kiszámíthatóságot ad. Ez csökkenti a szorongást, mert az ismert élmények biztonságot teremtenek.

A nosztalgiázás így segíthet a mentális feszültség oldásában, és növelheti az optimizmust és az önértékelést is.

Hogyan segít egy személyes emlék?

A szakemberek által felhozott példa szerint egy férfi édesanyja halála után nehéz időszakon ment keresztül. A temetés és az ügyintézés közben egy nap régi Miki Egér képregényekre bukkant. Ahogy belelapozott, visszatértek a gyerekkori emlékek: az otthoni nappali, az esős délutánok, az édesanyja által hozott kakaó. A gyász pillanata ekkor ugyan felerősödött, de később átalakult.

A férfi rájött, hogy az emlékek nem tűntek el. Tovább élnek benne, és nemcsak a veszteség érzése, hanem a hála is megjelent benne azért, amit átélt.

A nosztalgia nem törölte el a fájdalmat, de segített átalakítani: a gyászból emlék, a veszteségből kapcsolat, a szomorúságból jelentés lett.

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