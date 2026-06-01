Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Orbán Viktor, cáfolt a Politico – nehéz helyzetben Magyar Péter

Fontos

Brüsszel tajtékzik, olyan fordulat következhet, amelyre senki nem számított

Barack Obama

Pusztító bejegyzés került ki az Obama-féle Fehér Ház oldalára

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan bejegyzések kerültek ki Barack Obama egyik Instagram-oldalára. Az Obama-féle Fehér Ház oldalán egy poszt alatt azt állították, hogy a Fehér Ház síita ellenőrzés alatt áll – később kiderült, hogy hackerek törték fel a fiókot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Barack ObamaInstagramhackertámadásFehér Ház

Furcsa bejegyzések jelentek meg vasárnap az Obama-féle Fehér Ház Instagram-oldalán – írja a TMZ. 

NEWARK, NEW JERSEY, UNITED STATES - NOVEMBER 1: Former President of the United States Barack Obama and New Jersey Democratic gubernatorial candidate for Governor Mikie Sherrill attend 'Get out the vote' rally at the Essex County College gymnasium in Newark, New Jersey, United States on November 1, 2025. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP)
Barack Obama Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Egy posztban valaki azt állította, hogy a Fehér Ház síita ellenőrzés alatt áll. A mesterséges intelligenciával generált kép mellett több Instagram-sztori is megjelent. 

Később kiderült, hogy hackerek törték fel az oldalt. 

A Meta később megerősítette, hogy hackertámadás történt, az eset után ismét biztonságossá tették a fiókot, és a kéretlen tartalmakat is eltávolították.

Barack Obama meglepő titkot árult el a földönkívüliekkel kapcsolatban

Barack Obama egy podcastadásban arról beszélt, hogy az idegenek „valóságosak”, ugyanakkor hozzátette, hogy ő maga nem látta őket. A New York Post beszámolója szerint a műsorban Brian Tyler Cowen youtuber kérdezte a földönkívüliekről, Obama pedig így válaszolt: „Valóságosak, de én nem láttam őket.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!