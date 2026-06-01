Pusztító bejegyzés került ki az Obama-féle Fehér Ház oldalára

Furcsa bejegyzések jelentek meg vasárnap az Obama-féle Fehér Ház Instagram-oldalán – írja a TMZ.

Egy posztban valaki azt állította, hogy a Fehér Ház síita ellenőrzés alatt áll. A mesterséges intelligenciával generált kép mellett több Instagram-sztori is megjelent.

Később kiderült, hogy hackerek törték fel az oldalt.

A Meta később megerősítette, hogy hackertámadás történt, az eset után ismét biztonságossá tették a fiókot, és a kéretlen tartalmakat is eltávolították.

Obama White House's Instagram Hacked https://t.co/dkosau6rGd — TMZ (@TMZ) May 31, 2026

Barack Obama egy podcastadásban arról beszélt, hogy az idegenek „valóságosak”, ugyanakkor hozzátette, hogy ő maga nem látta őket. A New York Post beszámolója szerint a műsorban Brian Tyler Cowen youtuber kérdezte a földönkívüliekről, Obama pedig így válaszolt: „Valóságosak, de én nem láttam őket.”