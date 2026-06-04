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Oktoberfest

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki sörözni megy Münchenbe – mutatjuk a 2026-os Oktoberfest árait

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Idén sem lesz olcsó mulatság a müncheni sörfesztivál: tovább emelkednek az italárak a Theresienwiesén. Az Oktoberfest 2026-os vendégeinek egy liter sörért akár 15,90 eurót (5635 forintot) is fizetniük kell.
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OktoberfestsörárakMünchen

Münchenben, 2026. szeptember 19. és október 4. között rendezik meg a 191. Oktoberfestet, ahol a hivatalos adatok szerint egy liter fesztiválsör ára 14,80 és 15,90 euró (5245-5635 forint) között mozog majd. Az Oktoberfest sörárai átlagosan 2,38 százalékkal emelkednek 2025-höz képest, de a 16 eurós lélektani határt egyelőre nem lépik át – tájékoztatott a Bild.

Waitresses, waiters and visitors at the Hacker Pschorr tent celebrate the last day of the world's largest beer festival Oktoberfest on October 5, 2025 in Munich, southern Germany. 6.5 million visitors attended the Oktoberfest over the 16 days, drinking 6.5 million liters of beer. (Photo by ALEXANDRA BEIER / AFP)
Majdnem 16 euró egy korsó: ennyire drága lesz idén az Oktoberfest
Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Oktoberfest árak 2026: ennyibe kerül majd a sör

A legolcsóbb korsókat 14,80 euróért lehet majd megvenni, míg több nagy sátorban 15,90 eurót kérnek egy liter sörért. 

A drágább helyek közé tartozik az Armbrustschützen-Festzelt, a Bräurosl és a Löwenbräu-Festzelt is.

Az Augustiner-Festhalle valamivel kedvezőbb árat kínál a nagy sátrak között: ott 14,90 euróba (5280 forintba) kerül majd egy korsó. 

A hivatalos árlista szerint a sör átlagos literára 15,61 euró (5533 forint) lesz.

Nem csak a sör drágul

Az alkoholmentes italokért is többet kell fizetni. Egy liter víz átlagosan 11,13 euróba (4000 forintba), a Spezi 12,84 euróba (4550 forintba), a limonádé pedig 12,47 euróba (4420 forintba) kerülhet. Jó hír ugyanakkor, hogy a fesztivál területén továbbra is lesznek ingyenes ivóvízkutak.

A müncheni vendéglátósok szerint az áremelés mérsékelt, és a növekvő beszerzési, szállítási, biztonsági, építési és személyzeti költségek miatt vált szükségessé.

Lesz, ahol nem emelnek árat

Ritka kivételként néhány helyen nem drágul a sör: a Volkssängerzeltben és a Wirtshaus im Schichtlben marad a 14,90 eurós ár. 

A Münchner Stubn pedig különösen szokatlan lépésre szánta el magát, ott a tavalyi 15,80 euró helyett idén 15,50 euróba (5500 forintba) kerül majd egy liter sör.

A város nem szabja meg közvetlenül az árakat, de ellenőrzi, hogy azok arányban állnak-e a müncheni vendéglátóhelyek áraival. A szervezők idén is körülbelül hatmillió látogatóra számítanak a világ egyik legismertebb népünnepélyén.

@cabronazi Y sin derramar ni una gota Vídeo cedido por @Verena #oktoberfest #germany #munich #viral ♬ Better Off (Alone, Pt. III) - Alan Walker & Dash Berlin & Vikkstar

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