Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki sörözni megy Münchenbe – mutatjuk a 2026-os Oktoberfest árait

Münchenben, 2026. szeptember 19. és október 4. között rendezik meg a 191. Oktoberfestet, ahol a hivatalos adatok szerint egy liter fesztiválsör ára 14,80 és 15,90 euró (5245-5635 forint) között mozog majd. Az Oktoberfest sörárai átlagosan 2,38 százalékkal emelkednek 2025-höz képest, de a 16 eurós lélektani határt egyelőre nem lépik át – tájékoztatott a Bild.

Majdnem 16 euró egy korsó: ennyire drága lesz idén az Oktoberfest

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Oktoberfest árak 2026: ennyibe kerül majd a sör

A legolcsóbb korsókat 14,80 euróért lehet majd megvenni, míg több nagy sátorban 15,90 eurót kérnek egy liter sörért.

A drágább helyek közé tartozik az Armbrustschützen-Festzelt, a Bräurosl és a Löwenbräu-Festzelt is.

Az Augustiner-Festhalle valamivel kedvezőbb árat kínál a nagy sátrak között: ott 14,90 euróba (5280 forintba) kerül majd egy korsó.

A hivatalos árlista szerint a sör átlagos literára 15,61 euró (5533 forint) lesz.

Nem csak a sör drágul

Az alkoholmentes italokért is többet kell fizetni. Egy liter víz átlagosan 11,13 euróba (4000 forintba), a Spezi 12,84 euróba (4550 forintba), a limonádé pedig 12,47 euróba (4420 forintba) kerülhet. Jó hír ugyanakkor, hogy a fesztivál területén továbbra is lesznek ingyenes ivóvízkutak.

A müncheni vendéglátósok szerint az áremelés mérsékelt, és a növekvő beszerzési, szállítási, biztonsági, építési és személyzeti költségek miatt vált szükségessé.

Lesz, ahol nem emelnek árat

Ritka kivételként néhány helyen nem drágul a sör: a Volkssängerzeltben és a Wirtshaus im Schichtlben marad a 14,90 eurós ár.

A Münchner Stubn pedig különösen szokatlan lépésre szánta el magát, ott a tavalyi 15,80 euró helyett idén 15,50 euróba (5500 forintba) kerül majd egy liter sör.

A város nem szabja meg közvetlenül az árakat, de ellenőrzi, hogy azok arányban állnak-e a müncheni vendéglátóhelyek áraival. A szervezők idén is körülbelül hatmillió látogatóra számítanak a világ egyik legismertebb népünnepélyén.