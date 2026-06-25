Sokk: hirtelen leomlott a partszakasz, több búvár is életét vesztette

Felfoghatatlan tragédia történt, miután június 24-én szerda este leomlott egy hatalmas partszakasz Franciaország délnyugati partvidékén. A népszerű biarritzi üdülővárosban egy világítótorony közelében történt az omlás, ahol akkor épp három búvár tartózkodott a vízben, a sziklafal tövében. A baleset következtében egyikük rögtön életét vesztette, egyikük sértetlenül megmenekült, míg harmadik ember holttestének felkutatása a tengerben jelenleg is folyamatban van.

Két búvár vesztette életét a partszakasz omlását követően (Illusztráció) Fotó: pexels

Két búvár vesztette életét a partszakasz omlását követően

A további omlások veszélye miatt a hatóságok megtiltották a nyilvánosság számára a sziklafal 300 méteres körzetének megközelítését. A tiltás a gyalogosokra, az úszókra és a vízi járművekre egyaránt vonatkozik.

Biarritz Franciaország egyik legismertebb tengerparti üdülőhelye, amely vadregényes sziklapartjairól, strandjairól és Európa egyik legnépszerűbb szörfközpontjaként ismert

- írja az ABC News.