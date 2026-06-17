Hamarosan kezdődik Orbán Viktor sajtótájékoztatója Brüsszelben - kövesse élőben az Origón!

Orbán Viktor és Bóka János közös nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak Brüsszelben. Orbán Viktor kitért arra, hogy a magyar választások új helyzetet teremtettek Magyarországon. Ennek ellenére a Fidesz választási veresége nem változtat azon a történelmi, determinisztikus tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése.

"Szerintem egyetlen választás, egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a folyamat. Egész Európában arra számítunk, hogy ez így is marad. A bevándorlásellenes és szuverenista-párti erők Európában tovább erősödnek majd" - jelentette ki.

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Orbán Viktor Brüsszelben egyeztet a Patriótákkal az EU-csúcs előtt

Orbán Viktor Brüsszelben találkozik a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőivel az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt. Az egyeztetés középpontjában az európai politika jövője, Ukrajna támogatása és az EU következő költségvetése áll.

A Patrióták az EU-csúcs előtt összehangolják álláspontjukat a legfontosabb kérdésekben, a találkozón részt vesz többek között Andrej Babis cseh miniszterelnök is.

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője korábban a Magyar Nemzetnek adott interjújában beszélt arról: szerinte Orbán Viktor európai szinten is jelentős politikai szereplő, a Patrióták Európáért pedig az egyik meghatározó pártcsaláddá vált.

A szakértő úgy látja, Európában átalakulnak a politikai erőviszonyok: a hagyományos pártrendszerek gyengülnek, miközben a szuverenista erők több országban is erősödnek.

A brüsszeli uniós csúcson a vezetők tárgyalnak a 2028–2034 közötti költségvetésről, Ukrajna támogatásáról, az európai védelemről, a közel-keleti helyzetről és a migrációról is. Az uniós vezetők meghallgatják Volodimir Zelenszkij beszámolóját is. Az Európai Tanács szerint az EU továbbra is támogatja Ukrajnát, miközben növeli a nyomást Oroszországra. A találkozó egyben azt is jelzi, hogy a Patrióták és a hozzájuk tartozó pártok egyre nagyobb szerepet próbálnak betölteni az európai politikában.