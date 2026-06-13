Orbán Viktor: Van egy jó önéletrajzom, és biztosak lehettek abban, hogy azt nem fogom a végén elrontani!

A Fidesz 1988-ban alapítottuk. 22 évig vártunk arra, hogy a történelem ura megadja a lehetőséget, megadja azt a kormányzati hatalmat, melyet a szabadság mellé a szuverenitást is megszerezhetjük rajongva szeretett hazánknak. Nemcsak vártunk, hanem 22 évig dolgoztunk érte, gyakorlatoztunk és felkészültünk – emlékezett vissza Orbán Viktor.

2010-ben eljött a mi időnk. Látva, mi történik a világban, úgy éreztem, hogy ez egyben Magyarország utolsó esélye is, mielőtt betagozná és elnyelné a nyugati globalista, liberális világ feneketlen bendője. Tudtam, hogy húsz évre lenne szükségünk. Nem láttam előre mindent, de tudtam, hogy fájdalmasan nehéz lesz. Jött is a migránsinvázió, a covid-járvány, s megérkezett a háború is.

Az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt. De a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Nincsenek illúzióim, ismerem az ellenfeleinket, tudom mi vár Magyarországra. A hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot – mondta.

Orbán Viktor szerint a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Szerinte jönnie kell a fiataloknak, akik hajlandóak beletenni harminc-negyven évet az életükből a haza szolgálatába.

Kijelentette: Elnökként azért dolgozom majd, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében.

Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok megbízást. Becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. Ezt a munkát el is fogom végezni – szögezte le.

Semmi kedvem megváltozni, nem teszek se fél, se teljes fordulatot – jelentette ki. Orbán Viktor hozzátette, hogy fiatalabb sem akar lenni, de nem is fogja magát másnak festeni. Magát kurucnak tartja, akit csak a nemzeti politika érdekel.

„Eddig sem fogott rajtam sem ármány, sem rágalom. Nem érdekel a dicsőség, se a hírnév, vagyonom sincs, van viszont egy jó életrajzom, és biztosak lehettek abban, hogy azt nem fogom a végén elrontani!”

