Borzalmas halál: óriáskígyó nyelte le egy 44 éves nőt

Az indonéziai Pulau Taliabu szigetén élő Elisabet Yamalau kedden délután indult el otthonról. A nő a család szarvasmarháit akarta egy másik legelőre terelni egy ültetvény közelében. A család azonban egyre nyugtalanabb lett, amikor órákkal később sem tért haza. A 44 éves nő férje az esti órákban több falubelivel együtt kezdte meg a keresést. A kutatás során nem sokkal este hat óra után hátborzongató felfedezést tettek. A helyszínen egy hatalmas, közel nyolc méter hosszú kockás piton feküdt. A helyi rendőrség szerint az óriáskígyó szájából már kilógott a nő testének egy része, számolt be a Bild.

Egy óriáskígyó, egy kockás piton szájában találtak rá a félig lenyelt 44 éves nőra Fotó: EKO SISWONO TOYUDHO / ANADOLU AGENCY

A férj kétségbeesetten próbálta megmenteni feleségét. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egy szerszámmal rátámadt az óriáskígyóra, és végül elpusztította az állatot. Ezután sikerült kiszabadítania a nőt a hüllő szájából. Az asszony azonban addigra már életét vesztette.

A világ leghosszabb óriáskígyójáról van szó

A hatóságok szerint az állat egy körülbelül 7,8 méter hosszú kockás piton volt. Ez a faj a világ leghosszabb kígyójaként ismert, és Délkelet-Ázsia számos térségében előfordul. A kockás pitonokat gyakran látják ültetvények és emberi települések közelében is.

Bár az ember elleni támadások ritkák, Indonéziában időről időre előfordulnak hasonló tragédiák. Az elmúlt években több olyan eset is nagy visszhangot váltott ki, amikor eltűnt emberek holttestét hatalmas pitonok gyomrában találták meg. A legtöbb ilyen esetet az ország vidéki, nehezen megközelíthető területeiről jelentették.

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