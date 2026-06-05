Luxus a síneken: az első Orient Express indulásának története

1883. június 5-én egy különleges vonat indult útnak Párizsból, amely később a világ egyik legismertebb és legikonikusabb vasúti járatává vált. Az Orient Express első hivatalos útja nem csupán egy új vasúti kapcsolat megnyitása volt, hanem egy új korszak kezdete is az európai utazás történetében: a luxus, a nemzetközi vasúti közlekedés hosszútávú utazás szimbóluma született meg – írja az orient-express.com.

Az Orient Express plakátja (1888–1889)

Fotó: Wikipédia

A vonat ötlete és megvalósítása egy belga mérnök és üzletember, Georges Nagelmackers nevéhez fűződik, aki az amerikai Pullman hálókocsik mintájára egy európai, nagy távolságokat áthidaló, kényelmes és elegáns vasúti rendszert álmodott meg. Célja az volt, hogy az utazás ne pusztán közlekedés legyen, hanem élmény, amely a kor arisztokráciájához és felsőbb társadalmi rétegeihez méltó szolgáltatást kínál.

Az Orient Express első útja

Az első Orient Express 1883. június 5-én indult el Párizsból, a Gare de l’Est pályaudvarról. Az út célja eredetileg Isztambul volt. Az útvonal több európai országon haladt át, beleértve Franciaországot, Németországot, Ausztria–Magyarország területét, Romániát és Bulgáriát, mielőtt elérte volna a Boszporusz partján fekvő végállomást – írja a Wikipédia. Ez a több mint 3000 kilométeres utazás akkoriban rendkívül ambiciózus vállalkozásnak számított, hiszen a kontinenseken átívelő vasúti infrastruktúra még fejletlen volt.

A vonat utasai már az első járaton is kivételes kényelmet élvezhettek: elegáns hálókocsik, étkezőkocsi, prémium kiszolgálás és a kor legmagasabb szintű vasúti technológiája várta őket.

Az Orient Express nem egyszerűen egy vonat volt, hanem egy mozgó luxusszálloda. A 19. század végén ez forradalminak számított, hiszen az utazás addig gyakran kényelmetlen, lassú és kiszámíthatatlan volt.