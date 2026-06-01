Megérkezett a válasz Putyin ultimátumára - ami most kövezhet, azt senki sem akarja

Pasinján az Armenpressnek nyilatkozva hangsúlyozta: jelenleg nincs sem jogi, sem politikai alapja egy ilyen népszavazásnak.

Örményország nemet mondott Putyinék követelésére - most mi lesz?

Fotó: AFP

A miniszterelnök szerint Örményország addig folytatja az együttműködést az Eurázsiai Gazdasági Unióval, amíg az Európai Unió és az EAEU közötti választás valóban elkerülhetetlenné nem válik. Mint fogalmazott, amíg nincs hivatalos EU-csatlakozási kérelem vagy előrelépés a tagjelölti státusz felé, addig a referendum „elméleti kérdés”, amelyet nem lehet felelős módon a választók elé vinni.

Pasinján azt is kiemelte, hogy Örményország továbbra is „nyugodtan, békésen, feszültségek és viták nélkül” kíván együttműködni az Eurázsiai Gazdasági Unióval.

Növekvő feszültség Moszkva és Jereván között

Május végén Oroszország, Belarusz, Kazahsztán és Kirgizisztán vezetői közös nyilatkozatban követelték, hogy Örményország tartson népszavazást az EU és az EAEU közötti választásról.

A dokumentum szerint Jereván európai integrációs törekvései „jelentős kockázatot” jelentenek az Eurázsiai Gazdasági Unió gazdasági biztonságára, ezért szerintük szükséges a lakosság közvetlen döntése.

A vita különösen érzékeny politikai pillanatban éleződött ki: Örményországban június 7-én parlamenti választásokat tartanak. A kampányidőszakban Moszkva és Jereván kapcsolata jelentősen megromlott, Oroszország pedig azzal vádolja Pasinjánt, hogy egyre inkább nyugatbarát politikát folytat.

Válaszul Jereván több alkalommal is panaszkodott az orosz importkorlátozások miatt, amelyek tovább fokozták a gazdasági és politikai feszültséget a két ország között.

Nemzetközi háttér és következmények

A mostani vita nem csupán diplomáciai nézeteltérés, hanem egy tágabb geopolitikai irányváltás része is. Örményország egyszerre próbálja fenntartani tagságát az EAEU-ban, miközben nyitna az Európai Unió felé is.

Elemzők szerint Pasinján döntése, hogy elutasítja a népszavazást, rövid távon csökkenti a belpolitikai kockázatokat, ugyanakkor fenntartja a feszültséget Moszkvával, amely egyre inkább stratégiai lojalitást vár el a posztszovjet térség államaitól.