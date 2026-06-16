Az oroszok figyelmeztető lövéseket adtak le – erre a fordulatra senki sem volt felkészülve

A brit védelmi minisztérium vizsgálja azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint egy orosz fregatt figyelmeztető lövést adhatott le egy brit vitorlás közelében a La Manche csatornában. Az érintett orosz hadihajó a jelentések szerint kedden délelőtt tartózkodott a Wight-sziget és Normandia közötti tengeri területen, ahol az incidens történt.

Az orosz hadihajó ügyében a brit védelmi minisztérium vizsgálatot indított – Képünk illusztráció

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A vitorlás személyzetét is meghallgatták az orosz hadihajó ügyében

A brit haditengerészet HMS Tyne járőrhajójának egyik csónakja az incidens után felkereste a vitorlást, hogy meghallgassa a személyzetet és ellenőrizze a fedélzeten tartózkodók biztonságát. A rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg, és a hajóban sem keletkezett kár, ezért a vitorlás folytatta útját.

A Daily Mail értesülései szerint az ügyben érintett hajó az Admiral Grigorovics lehetett, amely az orosz Fekete-tengeri Flotta kötelékébe tartozik. A fregatt az elmúlt hetekben többször is feltűnt az Egyesült Királyság partjai közelében, ahol a beszámolók szerint úgynevezett árnyékflottához tartozó olajszállító hajókat kísért.

Az esetet megelőző napon a Brit Királyi Haditengerészet két járőrhajója, a HMS Mersey és a HMS Tyne követte az orosz fregatt útvonalát a La Manche csatornában. A brit védelmi minisztérium egyelőre nem közölt további részleteket a vizsgálatról.

Az incidensre néhány nappal azt követően került sor, hogy a brit hatóságok intézkedtek egy, az orosz árnyékflottához köthető tartályhajó ügyében a csatornában. Katonai források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs olyan információ, amely közvetlen kapcsolatot igazolna a két ügy között.