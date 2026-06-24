A választások után akarja sokkolni az oroszokat Putyin - rémisztő forgatókönyvről beszélnek Moszkvában

Orosz sajtóértesülések szerint a Kremlben egyre komolyabban foglalkoznak egy esetleges újabb katonai mozgósítás lehetőségével. A háttérben az állhat, hogy Oroszország hadserege egyre nehezebben tud elegendő új szerződéses katonát toborozni az ukrajnai háború folytatásához.

Októberben új mozgósítás jöhet Oroszországban? Egyre több jel utal rá Fotó: - / MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Bennfentes forrásokra hivatkozó beszámolók szerint több állami és biztonsági szervezetnél is szóba került egy esetleges új mozgósítás, amelyre akár már az őszi időszakban sor kerülhet. Hivatalos döntés ugyanakkor egyelőre nem született.

Egyre kevesebben jelentkeznek katonának

Elemzők hívták fel a figyelmet arra, hogy jelentősen visszaesett azok száma, akik önkéntes szerződéssel csatlakoznának a hadsereghez. A rendelkezésre álló adatok alapján 2025 végén a toborzás üteme már csak nagyjából fele volt az egy évvel korábbinak.

A folyamat 2026-ban sem fordult meg. Az idei év első hónapjaiban naponta átlagosan mintegy 800 ember írt alá szerződést, ami az elmúlt három év egyik legalacsonyabb értéke. Bár később némi javulás mutatkozott, a toborzási számok továbbra sem fedezik maradéktalanul a front veszteségeit.

Források szerint a hatóságok ezért egyre agresszívebb módszerekkel próbálnak új embereket találni. Egyes régiókban állítólag a rendőrség által előállított személyeknek is felajánlják a katonai szolgálatot büntetőeljárások elkerüléséért cserébe.

Október lehet a kulcsdátum

Több, az orosz elnöki adminisztrációhoz köthető forrás is arról számolt be, hogy a döntéshozók különböző forgatókönyveket vizsgálnak. Ezek között szerepel a mozgósítás lehetősége is, bár hivatalosan ezt senki sem erősítette meg.

Az időzítés összefügghet az őszi parlamenti választásokkal, és egy esetleges lépésre azok után kerülhetne sor. Több forrás is úgy fogalmazott, hogy „valami már októberben elkezdődhet”, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelenleg még csak egyeztetések zajlanak.

Az elmúlt hónapokban olyan hírek is megjelentek, hogy különböző állami intézményeknél létszámcsökkentéseket készítenek elő. Egyes megfigyelők szerint ezek a lépések összefügghetnek a hadsereg jövőbeli emberigényével, bár erre nincs hivatalos bizonyíték.

A Kreml előtt egyre kevesebb lehetőség marad

Katonai szakértők szerint az ukrajnai fronthelyzet és a veszteségek miatt a vezetésnek előbb-utóbb döntenie kell a személyi utánpótlás kérdésében. Többen úgy vélik, hogy Oroszország hosszabb távon nehezen kerülheti el egy újabb részleges behívás elrendelését.

Más források szerint ugyanakkor létezhet enyhébb megoldás is: a jelenleg hátországi feladatokat ellátó tartalékosok és katonák átcsoportosítása a harcoló alakulatokhoz, miközben a frontról egyes egységeket hátrébb vonnának.

Az biztos, hogy a hadsereg utánpótlása egyre nagyobb kihívást jelent, miközben az Ukrajna elleni háború továbbra is jelentős emberi erőforrásokat köt le. A következő hónapokban eldőlhet, hogy a Kreml elegendőnek tartja-e a jelenlegi toborzási rendszert, vagy valóban napirendre kerül egy újabb országos intézkedés.