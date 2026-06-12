Több tízezer orosz katona indul a NATO határához – valami készül

Oroszország látványosan növeli katonai jelenlétét a NATO északi szárnyának közelében. Dán, norvég, svéd és észt médiumok közös oknyomozása szerint műholdfelvételek alapján több katonai objektum bővítése vagy teljesen új létesítmények építése zajlik az orosz–finn, az orosz–norvég, valamint a balti államokhoz közeli térségekben.

Oroszország több katonai bázist is bővít a NATO északi határvidékének közelében

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A vizsgálatok szerint a fejlesztések eredményeként Oroszország akár 115 ezer katonát is állomásoztathatna a régióban az ukrajnai háború lezárását követően. A jelentés elkészítésében részt vevő szakértők szerint a beruházások mérete arra utal, hogy Moszkva hosszabb távon is kiemelt stratégiai térségként kezeli a NATO északi határait.

Az egyik legjelentősebb fejlesztés a Norvégia közelében fekvő Pechenga térségében zajlik. A település mindössze néhány kilométerre található a norvég határtól. Az ottani katonai létesítményeket úgy bővítik, hogy a korábbi dandár helyett már egy teljes hadosztály befogadására legyenek alkalmasak. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a jelenlegi körülbelül négyezer katonás állomány idővel tízezer fő fölé emelkedhet, míg a teljes helyőrség akár 17 ezer katonát is számlálhat.

Hasonlóan jelentős fejlesztések zajlanak Kandalaksa térségében, a finn határ közelében. A műholdképek szerint új laktanyák, étkezdék, raktárak és járműtárolók épültek. Katonai szakértők úgy vélik, hogy a jövőben tüzérségi alakulatok települhetnek ide, amelyek egy esetleges hadművelet során fontos támogató szerepet tölthetnének be.

A Karéliai Köztársaság területén, Petrozavodszk közelében szinte a semmiből épül egy új helyőrség. Az elmúlt évben jelentős erdőterületet vágtak ki, és több nagy épület kivitelezése a végső szakaszába érkezett. A tervek szerint ide települhet a Leningrádi Katonai Körzethez tartozó új 44. hadtest egy része, amelynek létszáma elérheti a 15-16 ezer főt.

Külön figyelmet keltett a Luga környéki katonai bázis helyzete is, amely Észtország közelében található. Elemzők szerint 2025 őszétől jelentős mennyiségű haditechnikát halmoztak fel a körzetben, többet, mint az ukrajnai háború kezdete óta bármikor. Egyelőre nem világos, hogy ezeket az eszközöket az ukrajnai hadműveletekhez vagy a NATO határainak megerősítéséhez kívánják felhasználni.

Jelentős fejlesztések történnek Kalinyingrád térségében is. Baltijszkban a tengerészgyalogos alakulatok bázisát dandárszintről hadosztályszintűre bővítik. A létszám a jelenlegi mintegy háromezer főről akár hétezerre emelkedhet. A nyugati hírszerzés szerint ez a katonai egység adott esetben partraszálló műveletek végrehajtására is alkalmas lehetne a Balti-tenger stratégiai fontosságú térségeiben.