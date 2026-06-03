Egyszerűbben fogalmazva: ezek a dokumentumok azt az üzenetet közvetítik, hogy az Oroszország vagy annak területi integritása elleni agresszív lépések, beleértve azokat is, amelyek mögött nukleáris fegyverrel rendelkező államok állnak, a legrosszabb esetben arra késztethetnek bennünket, hogy ilyen fegyvereket vessünk be