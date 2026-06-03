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Oroszország területi integritása elleni támadás a legrosszabb esetben nukleáris fegyverek alkalmazásához vezethet – figyelmeztetett Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.
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szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumoroszországmoszkva

Oroszország területi integritása elleni bármilyen agresszív fellépés a legrosszabb esetben nukleáris fegyverek alkalmazását válthatja ki – jelentette ki szerdán a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF) margóján Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes.

oroszország
Vészjósló nyilatkozat érkezett Oroszországból Fotó: KCNA / AFP

Oroszország kimondta: ez átléphet egy olyan vörös vonalat, amely nukleáris választ hozhat

„Ami minket illet, azokat a feltételezett rendkívüli helyzeteket, amelyek ezeknek a fegyvereknek a bevetéséhez vezethetnek, részletesen rögzíti Oroszország katonai doktrínája, valamint az ország nukleáris elrettentési politikájának alapelveit meghatározó állami dokumentum” – emlékeztetett a magas rangú orosz diplomata.

Egyszerűbben fogalmazva: ezek a dokumentumok azt az üzenetet közvetítik, hogy az Oroszország vagy annak területi integritása elleni agresszív lépések, beleértve azokat is, amelyek mögött nukleáris fegyverrel rendelkező államok állnak, a legrosszabb esetben arra késztethetnek bennünket, hogy ilyen fegyvereket vessünk be

– figyelmeztetett.

 

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