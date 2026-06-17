Rendkívüli parlamenti ülést hív össze a kormány, fontos törvényekről szavazhatnak a képviselők

Már a nyári ülésszak lezárása után ismét összeülhet az Országgyűlés. A kormány rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte június 22-re és 23-ra, mivel több olyan törvényjavaslat vár elfogadásra, amelyekről a kabinet szerint még a nyár előtt dönteni kell.
A parlament elé benyújtott indítvány szerint Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kérte a rendkívüli ülés összehívását. A javaslat értelmében a képviselők hét fontos előterjesztést tárgyalhatnak meg a két ülésnap során.
A napirenden szerepel az uniós források lehívásához szükséges törvénymódosítási csomag, amely az elmúlt napokban kiemelt figyelmet kapott. Emellett tárgyalhatják
- a médiatörvény módosítását,
- a felsőoktatást,
- a családügyet és a kultúrát érintő szabályok változtatását,
- valamint a szlovák–magyar szénhidrogén-vezetékekkel kapcsolatos nemzetközi megállapodás módosítását is.
A képviselők elé kerülhet továbbá a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvényjavaslat, az Országgyűlés vizsgálóbizottságainak működését érintő szabályozás, valamint egyes házszabályi rendelkezések módosítása.
Az uniós források miatt sürgeti a döntést a kormány
Az indítvány indoklása szerint a rendkívüli ülés megtartása azért szükséges, mert a felsorolt előterjesztések elfogadásának őszre halasztása jelentősen késleltetné fontos jogalkotási célok megvalósítását.
A dokumentum külön kiemeli, hogy több módosítás célja Magyarország hozzáférésének biztosítása az Európai Unió által nyújtott támogatásokhoz, ezért a kormány szerint nem indokolt a döntések elhalasztása az őszi ülésszak kezdetéig.
A rendes nyári parlamenti időszak ugyan már véget ért, a most kezdeményezett rendkívüli ülés azonban azt jelzi, hogy a törvényalkotási munka a nyári hónapokban sem áll le.