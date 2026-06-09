Orvosi horror: kesztyűt, tűt és műszereket hagytak a betegek testében

A 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakban összesen 403 elvileg elkerülhető súlyos orvosi hiba fordult elő az angol egészségügyben. Ezek olyan súlyos hibák, amelyek megfelelő eljárások mellett teljes mértékben elkerülhetők lennének – számolt be a The Sun.

Egy orvosi hiba akár a páciens életébe is kerülhet

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Ennyi megdöbbentő orvosi hiba történt egy év alatt

Az esetek között több egészen megdöbbentő történet is szerepel. Az orvosok több betegnél rossz testrészt operáltak meg, egyes pácienseknél pedig teljesen más beavatkozást végeztek el, mint amit eredetileg terveztek.

A jelentés szerint:

17 embernél egy másik betegnek szánt műtétet hajtottak végre,

40 esetben rossz oldalon vagy rossz testrészen történt a beavatkozás,

volt olyan beteg is, akinek egy szervét úgy távolították el, hogy azt meg kellett volna tartani.

Különösen hátborzongató, hogy több mint száz esetben idegen tárgyakat hagytak bent a betegek testében műtétek után.

Az orvosok és egészségügyi dolgozók:

sebészeti kesztyűket,

műtéti tűket,

gézlapokat,

katéterdarabokat,

valamint különféle sebészeti eszközöket felejtettek a páciensekben.

A jelentés szerint 22 esetben konkrét műtéti eszköz maradt bent a testben.

A dokumentumból az is kiderül, hogy:

kilenc beteg rossz vércsoportú vért kapott,

több páciensnél rossz módon adagolták a gyógyszereket,

14 ember inzulintúladagolást szenvedett el.

Az egyik legsokkolóbb esetben egy beteget véletlenül levegőre kötöttek oxigén helyett.

A legfrissebb adatok szerint a helyzet gyakorlatilag semmit sem javult: pontosan ugyanennyi súlyos hibát regisztráltak az előző évben is.

Az angliai állami egészségügy szóvivője azt közölte: az ilyen esetek rendkívül ritkák, ugyanakkor minden incidens után vizsgálat indul, hogy a jövőben elkerülhessék a hasonló tragédiákat.

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