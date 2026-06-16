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összeesküvés-elmélet

Atlantisztól az UFO-kig: ezek az összeesküvés-elméletek tartják lázban a világot

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A megmagyarázhatatlan rejtélyek évtizedek óta emberek millióinak fantáziáját mozgatják meg. Az összeesküvés-elméletek hívei szerint idegenek jártak a Földön, elveszett civilizációk nyomai rejtőznek a tenger mélyén, vagy titkos kormányzati dokumentumok árulkodnak eltitkolt igazságokról.
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Az internet korában az összeesküvés-elméletek minden eddiginél gyorsabban terjednek. Egyes történeteket a tudomány már megcáfolt, mások esetében azonban máig maradtak megválaszolatlan kérdések, amelyek újra és újra életre keltik a találgatásokat. Az összeesküvés-elméletekről szóló összeállításunkhoz az Origón az elmúlt fél évben megjelent cikkekből válogattunk.

A gízai piramisok építése mindig is az egyik legismertebb összeesküvés-elmélet alapját jelentette – Fotó: Unsplash
A gízai piramisok építése mindig is az egyik legismertebb összeesküvés-elmélet alapját jelentette
Fotó: Unsplash

Tényleg idegenek építették a piramisokat?

A gízai piramisok építése az egyik legismertebb megmagyarázhatatlan rejtély. Sokan úgy vélik, hogy az ókori egyiptomiak a kor technológiai fejlettsége mellett nem lehettek képesek ilyen monumentális építmények létrehozására, ezért egyes elméletek földönkívüliek segítségét feltételezik.

Az elképzelés legismertebb képviselője Erich von Däniken, aki szerint a piramisok tájolása, mérete és matematikai pontossága olyan tudást tükröz, amely meghaladta korának lehetőségeit. A régészek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az építkezések mögött jól szervezett munkaerő, fejlett mérnöki tudás és több generáción át felhalmozott tapasztalat állhatott.

Új elmélet született Stonehenge-ről

A brit Stonehenge szintén számtalan találgatás alapja. Az őskori kőkör funkciójáról máig nincs teljes egyetértés, ezért rendszeresen születnek újabb és újabb elméletek.

A brit Stonehenge szintén számtalan találgatás alapja. Az őskori kőkör funkciójáról máig nincs teljes egyetértés, ezért rendszeresen születnek újabb és újabb elméletek
A brit Stonehenge szintén számtalan találgatás alapja. Az őskori kőkör funkciójáról máig nincs teljes egyetértés, ezért rendszeresen születnek újabb és újabb elméletek Forrás: Unsplash

Egy szakértő szerint elképzelhető, hogy a helyszín nemcsak vallási vagy temetkezési célokat szolgált, hanem közösségi rendezvényeknek, sőt sportversenyeknek is otthont adhatott. A felvetés szerint a több ezer évvel ezelőtti emberek itt mérhették össze erejüket és ügyességüket.

Újra Nessie nyomában

Kevés modern legenda ismert annyira, mint a Loch Ness-i szörny története. A skóciai tó állítólagos lakója több mint kilencven éve tartja izgalomban a rejtélyek rajongóit.

A kutatók most korszerű víz alatti drónokkal és speciális térképező eszközökkel vizsgálják a tó mélyét. Az érdeklődést az váltotta ki, hogy az elmúlt hónapokban ismét több bejelentés érkezett egy különös lény feltűnéséről, bár egyelőre továbbra sincs bizonyíték Nessie létezésére.

Budapest is bekerült az UFO-aktákba

Nemrég újabb titkosított amerikai dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, amelyek között egy Magyarországhoz kapcsolódó jelentés is szerepel. A CIA egyik 1956-os irata szerint Budapest felett is észleltek azonosítatlan repülő objektumokat.

Bár az akták nem bizonyítják a földönkívüliek létezését, jól mutatják, hogy az UFO-k iránti érdeklődés évtizedek óta töretlen.
 Bár az akták nem bizonyítják a földönkívüliek létezését, jól mutatják, hogy az UFO-k iránti érdeklődés évtizedek óta töretlen. Forrás: Unsplash

A dokumentumok szerint a beszámolók heteken át foglalkoztatták az embereket, és még rajzok is készültek a különös égi jelenségekről. Bár az akták nem bizonyítják a földönkívüliek létezését, jól mutatják, hogy az UFO-k iránti érdeklődés évtizedek óta töretlen.

Megtalálhatták Atlantiszt a tenger mélyén?

Az egyik legizgalmasabb legenda Atlantisz elveszett városának története. A Kuba partjainál felfedezett különös víz alatti alakzatok újra életre keltették az elméletet, hogy a mítosz mögött valós történelmi esemény húzódhat meg.

A kutatók a tengerfenéken szabályos szerkezeteket, piramisszerű formákat és hatalmas kőtömböket figyeltek meg. Több szakértő szerint azonban valószínűbb, hogy természetes geológiai képződményekről van szó. A vita máig nem zárult le, mivel a helyszín mélysége rendkívül megnehezíti a részletes vizsgálatokat.

Az összeesküvés-elméletek és a történelmi rejtélyek valószínűleg még sokáig fogják foglalkoztatni az embereket. Bár a tudomány folyamatosan keresi a válaszokat, a titokzatosság varázsa miatt ezek a történetek újra és újra visszatérnek a közbeszédbe.

 

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