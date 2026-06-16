Atlantisztól az UFO-kig: ezek az összeesküvés-elméletek tartják lázban a világot

Az internet korában az összeesküvés-elméletek minden eddiginél gyorsabban terjednek. Egyes történeteket a tudomány már megcáfolt, mások esetében azonban máig maradtak megválaszolatlan kérdések, amelyek újra és újra életre keltik a találgatásokat. Az összeesküvés-elméletekről szóló összeállításunkhoz az Origón az elmúlt fél évben megjelent cikkekből válogattunk.
Tényleg idegenek építették a piramisokat?
A gízai piramisok építése az egyik legismertebb megmagyarázhatatlan rejtély. Sokan úgy vélik, hogy az ókori egyiptomiak a kor technológiai fejlettsége mellett nem lehettek képesek ilyen monumentális építmények létrehozására, ezért egyes elméletek földönkívüliek segítségét feltételezik.
Az elképzelés legismertebb képviselője Erich von Däniken, aki szerint a piramisok tájolása, mérete és matematikai pontossága olyan tudást tükröz, amely meghaladta korának lehetőségeit. A régészek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az építkezések mögött jól szervezett munkaerő, fejlett mérnöki tudás és több generáción át felhalmozott tapasztalat állhatott.
Új elmélet született Stonehenge-ről
A brit Stonehenge szintén számtalan találgatás alapja. Az őskori kőkör funkciójáról máig nincs teljes egyetértés, ezért rendszeresen születnek újabb és újabb elméletek.
Egy szakértő szerint elképzelhető, hogy a helyszín nemcsak vallási vagy temetkezési célokat szolgált, hanem közösségi rendezvényeknek, sőt sportversenyeknek is otthont adhatott. A felvetés szerint a több ezer évvel ezelőtti emberek itt mérhették össze erejüket és ügyességüket.
Újra Nessie nyomában
Kevés modern legenda ismert annyira, mint a Loch Ness-i szörny története. A skóciai tó állítólagos lakója több mint kilencven éve tartja izgalomban a rejtélyek rajongóit.
A kutatók most korszerű víz alatti drónokkal és speciális térképező eszközökkel vizsgálják a tó mélyét. Az érdeklődést az váltotta ki, hogy az elmúlt hónapokban ismét több bejelentés érkezett egy különös lény feltűnéséről, bár egyelőre továbbra sincs bizonyíték Nessie létezésére.
Budapest is bekerült az UFO-aktákba
Nemrég újabb titkosított amerikai dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, amelyek között egy Magyarországhoz kapcsolódó jelentés is szerepel. A CIA egyik 1956-os irata szerint Budapest felett is észleltek azonosítatlan repülő objektumokat.
A dokumentumok szerint a beszámolók heteken át foglalkoztatták az embereket, és még rajzok is készültek a különös égi jelenségekről. Bár az akták nem bizonyítják a földönkívüliek létezését, jól mutatják, hogy az UFO-k iránti érdeklődés évtizedek óta töretlen.
Megtalálhatták Atlantiszt a tenger mélyén?
Az egyik legizgalmasabb legenda Atlantisz elveszett városának története. A Kuba partjainál felfedezett különös víz alatti alakzatok újra életre keltették az elméletet, hogy a mítosz mögött valós történelmi esemény húzódhat meg.
A kutatók a tengerfenéken szabályos szerkezeteket, piramisszerű formákat és hatalmas kőtömböket figyeltek meg. Több szakértő szerint azonban valószínűbb, hogy természetes geológiai képződményekről van szó. A vita máig nem zárult le, mivel a helyszín mélysége rendkívül megnehezíti a részletes vizsgálatokat.
Az összeesküvés-elméletek és a történelmi rejtélyek valószínűleg még sokáig fogják foglalkoztatni az embereket. Bár a tudomány folyamatosan keresi a válaszokat, a titokzatosság varázsa miatt ezek a történetek újra és újra visszatérnek a közbeszédbe.