Rejtélyes körülmények között halt meg a népszerű influenszer – rajongói a hátborzongató utolsó posztokat elemzik

Paola Márquez több mint 1,7 millió TikTok-követővel és közel 180 ezer Instagram-rajongóval rendelkezett, ahol rendszeresen osztott meg videókat utazásairól és mindennapjairól – írja a The Sun.

Paola Márquez

Fotó: Instagram

Halála után egészen más értelmet nyertek Paola Márquez utolsó posztjai

A népszerű influenszer utolsó ismert élő bejelentkezése hajnalban zajlott, ahol tacos evés közben viccelődött nézőivel. Nem sokkal később azonban egyik családtagja holtan találta lakásában. A helyszínre érkező mentősök már nem tudták megmenteni az életét.

Halála után rajongói sorra kezdték elemezni az utolsó közösségi médiás bejegyzéseit, amelyek sokak szerint aggasztó üzeneteket tartalmaztak.

Úgy tűnik, minden, amim volt, lassan kicsúszik a kezeim közül”

– írta egyik videójában.

Egy másik posztban pedig azt fogalmazta meg:

Miért lennél olyan helyen, ahol többet veszíthetsz, mint nyerhetsz?”

Paola Márquez halálának körülményeit a hatóságok továbbra is vizsgálják. A helyi sajtó szerint az elsődleges információk arra utalnak, hogy öngyilkosság történhetett, hivatalos eredményt azonban egyelőre nem közöltek.

A tragikus hírt az influenszer édesapja jelentette be a közösségi oldalakon, ahol azt is közölte, hogy lánya búcsúztatását nagyapja otthonában tartják majd.

