Előbb leteperte a gyanúsítottat, majd utána imádkozni ment – a hős pap története

Detroitban, a St. Joseph Shrine közelében, 2026. június 2-án történt az eset, amikor egy feltételezetten lopott autó balesetet okozott egy rendőri intézkedés közben. A pap, Jean-Baptiste Commins atya ekkor látta meg a helyszínről elfutó 18 éves gyanúsítottat, akit végül földre vitt és visszatartott a rendőrök érkezéséig – számolt be a New York Post.

A hős pap, Jean-Baptiste Commins atya

Fotó: FOX 2 Detroit / YouTube / Képkivágás

Egy hős pap állította meg a menekülő fiatalt

A beszámolók szerint valaki azt kiáltotta: „Állítsák meg!”, Commins atya pedig azonnal cselekedett.

Teljes papi öltözetben futott a gyanúsított után, majd leteperte.

A férfi ellenállt, ezért a pap később úgy fogalmazott:

Nagyon ellenállt, megpróbált elfutni, ezért sajnos meg kellett ütnöm párszor meg is sértettem a kezem – semmi komoly –, de ügyeltem rá, hogy ne legyen veszély, mivel nem tudtam, hogy van-e nála fegyver

Előbb elfogta, aztán segíteni ment

Miután a gyanúsítottat sikerült visszatartani, a pap azonnal a baleset sérültjéhez sietett. Egy nő ült a másik autóban, akinek sérülései a hatóságok szerint nem voltak életveszélyesek. Commins atya azt mondta, meg akarta nézni, szüksége van-e áldásra vagy a betegek kenetére.

A baleset helyszíne Detroitban

Fotó: FOX 2 Detroit / YouTube / Képkivágás

„Csak egy újabb nap Detroitban”

A legmeglepőbb talán az volt, hogy a pap a kaotikus jelenet után visszatért a napi rutinjához: elmondta az imáit, majd együtt vacsorázott a közösséggel. A rendőrség az ügyben egy 18 éves fiatalt letartóztatott, három másik személyt pedig előállított.