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pap

Előbb leteperte a gyanúsítottat, majd utána imádkozni ment – a hős pap története

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nem mindennapi jelenet játszódott le Detroitban: egy katolikus pap reverendában teperte le a menekülő gyanúsítottat. A pap éppen a templom parkolójában volt, amikor meghallotta a csattanást, majd gondolkodás nélkül közbelépett.
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paphősautóbalesetDetroit

Detroitban, a St. Joseph Shrine közelében, 2026. június 2-án történt az eset, amikor egy feltételezetten lopott autó balesetet okozott egy rendőri intézkedés közben. A pap, Jean-Baptiste Commins atya ekkor látta meg a helyszínről elfutó 18 éves gyanúsítottat, akit végül földre vitt és visszatartott a rendőrök érkezéséig – számolt be a New York Post.

A hős pap, Jean-Baptiste Commins atya
A hős pap, Jean-Baptiste Commins atya
Fotó: FOX 2 Detroit / YouTube / Képkivágás

Egy hős pap állította meg a menekülő fiatalt

A beszámolók szerint valaki azt kiáltotta: „Állítsák meg!”, Commins atya pedig azonnal cselekedett. 

Teljes papi öltözetben futott a gyanúsított után, majd leteperte.

A férfi ellenállt, ezért a pap később úgy fogalmazott: 

Nagyon ellenállt, megpróbált elfutni, ezért sajnos meg kellett ütnöm párszor meg is sértettem a kezem – semmi komoly –, de ügyeltem rá, hogy ne legyen veszély, mivel nem tudtam, hogy van-e nála fegyver

 

Előbb elfogta, aztán segíteni ment

Miután a gyanúsítottat sikerült visszatartani, a pap azonnal a baleset sérültjéhez sietett. Egy nő ült a másik autóban, akinek sérülései a hatóságok szerint nem voltak életveszélyesek. Commins atya azt mondta, meg akarta nézni, szüksége van-e áldásra vagy a betegek kenetére.

A baleset helyszíne Detroitban
A baleset helyszíne Detroitban
Fotó: FOX 2 Detroit / YouTube / Képkivágás

„Csak egy újabb nap Detroitban”

A legmeglepőbb talán az volt, hogy a pap a kaotikus jelenet után visszatért a napi rutinjához: elmondta az imáit, majd együtt vacsorázott a közösséggel. A rendőrség az ügyben egy 18 éves fiatalt letartóztatott, három másik személyt pedig előállított.

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