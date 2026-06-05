Előbb leteperte a gyanúsítottat, majd utána imádkozni ment – a hős pap története

Detroitban, a St. Joseph Shrine közelében, 2026. június 2-án történt az eset, amikor egy feltételezetten lopott autó balesetet okozott egy rendőri intézkedés közben. A pap, Jean-Baptiste Commins atya ekkor látta meg a helyszínről elfutó 18 éves gyanúsítottat, akit végül földre vitt és visszatartott a rendőrök érkezéséig – számolt be a New York Post.
Egy hős pap állította meg a menekülő fiatalt
A beszámolók szerint valaki azt kiáltotta: „Állítsák meg!”, Commins atya pedig azonnal cselekedett.
Teljes papi öltözetben futott a gyanúsított után, majd leteperte.
A férfi ellenállt, ezért a pap később úgy fogalmazott:
Nagyon ellenállt, megpróbált elfutni, ezért sajnos meg kellett ütnöm párszor meg is sértettem a kezem – semmi komoly –, de ügyeltem rá, hogy ne legyen veszély, mivel nem tudtam, hogy van-e nála fegyver
Előbb elfogta, aztán segíteni ment
Miután a gyanúsítottat sikerült visszatartani, a pap azonnal a baleset sérültjéhez sietett. Egy nő ült a másik autóban, akinek sérülései a hatóságok szerint nem voltak életveszélyesek. Commins atya azt mondta, meg akarta nézni, szüksége van-e áldásra vagy a betegek kenetére.
„Csak egy újabb nap Detroitban”
A legmeglepőbb talán az volt, hogy a pap a kaotikus jelenet után visszatért a napi rutinjához: elmondta az imáit, majd együtt vacsorázott a közösséggel. A rendőrség az ügyben egy 18 éves fiatalt letartóztatott, három másik személyt pedig előállított.
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