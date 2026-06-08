Fontos döntés született Parajdon, a lakosságot is érinti

A parajdi Helyi Katasztrófavédelmi Bizottság döntése alapján további 30 nappal, július 7-ig marad érvényben a vészhelyzeti készültség Parajdon. A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal tájékoztatása szerint a korábban elrendelt biztonsági intézkedések továbbra is érvényesek – tájékoztat a Maszol.ro.

Parajdon július 7-ig meghosszabbították a vészhelyzeti készültséget, tovább figyelik a Korond-patakot és a sóbánya környékét

Fotó: MW Bulvár/Szabolcs László

Parajd továbbra is fokozott megfigyelés alatt áll

A hatóságok továbbra is mozgósítják a bánya környékének biztonságát szolgáló munkálatokhoz szükséges erőforrásokat, és folyamatosan tájékoztatják a lakosságot Parajdon, valamint a környező településeken. Szükség esetén segítséget is biztosítanak az érintett terület közelében.

A veszélyeztetett zónába és a Só-szorosba továbbra is tilos belépni!

A helyzetet több intézmény, köztük a vízügyi hatóságok, a katasztrófavédelem, a Salrom és a Parajdi Sóbánya is figyeli.

A Korond-patak vízhozamát is ellenőrzik

Kiemelt figyelmet fordítanak a Korond-patak vízhozamára, mivel a patak a Só-szoroson keresztülhaladva a térség állapotára és a Kis-Küküllő folyóra is hatással lehet.

A vészhelyzeti készültséget először 2025 májusában rendelték el a bányát érintő beszivárgások miatt. Később, a Korond-patak által okozott bányaelárasztás után az intézkedést rendszeresen, havonta meghosszabbították. A hatóságok szerint a folyamatos megfigyelés továbbra is szükséges a helyzet stabilizálásához.