Páratlan kincs került elő Párizsban, a régészek is megdöbbentek

A párizsi Notre-Dame székesegyházat 2019-ben sújtó tűzvész után nemcsak az épület, a katedrális előtti tér is megújul, a mostani feltárás is ennek az eredménye. Az ásatások során a fél méter és 4 méter mély közötti réregekből több száz tárgy került elő, közöttük számos negyedik századi érme Konstantin császár arcképével és több kerámiatöredék, eddig megfejtetlen felirattal.

Páratlan lelet Párizsban

A leggazdagabb leletek a legpiszkosabb helyekről származnak: a középkori házak alatti mély gödrökből, latrinákból, amelyek szemétlerakókként is szolgáltak - mondta Valentine Breloux régész. Évszázadokkal ezelőtt kidobott, mégis épen maradt kancsók és csészék kerülnek ki a földből törött tányérok és állatcsontok mellett. Az, hogy épen maradtak annak tudható, hogy a puha hulladék kipárnázta őket, így megóvta őket az utókornak.

Aztán néhány más tárgy is előkerült, amelyek megdöbbentették a szakértőket. Amikor a restaurátorok a közönséges középkori kerámiának tűnő tárgyakat tisztították, halvány vöröses feliratot találtak a belsejében - ugyanazokat a titokzatos jeleket szilánkról szilánkra. Ezeknek a jelentését még meg kell fejteni, mondta Breloux, hozzátéve, a leletek között ezek a legmedöbbentőek.

A feltárást tovább folytatják, a régészcsapat abban bízik, hogy még a római kort megelőző gall időkből is találnak leleteket. (CBS News)





