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ukrán dróntámadás

Putyin pártja tényleg elveszítheti a választásokat? Felpörögtek az események Oroszországban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Az orosz politikai elitben egyre gyakrabban merül fel az a lehetőség, hogy elhalasztják a 2026 szeptemberére kiírt parlamenti választásokat. Sajtóértesülések szerint az ukrán dróntámadások, a gazdasági nehézségek és a kormánypárt támogatottságának csökkenése miatt biztonsági körökben egyre többen támogatnák a voksolás későbbre tolását.
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ukrán dróntámadásputyinoroszország

Az orosz Meduza forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz biztonsági szervek egy része szeretné elérni, hogy elhalasszák az őszre tervezett parlamenti választásokat. A lap szerint az elképzelést az FSZB vezető körei, valamint Viktor Zolotov, az Orosz Nemzeti Gárda vezetője is támogatja.

Oroszországban már a parlamenti választások elhalasztásáról beszélnek
Oroszországban már a parlamenti választások elhalasztásáról beszélnek
Fotó: Alexander Kazakov / AFP

A háttérben több tényező állhat. A források szerint az orosz gazdaság egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe: emelkednek az árak, vállalatoknál leépítések történnek, miközben a lakosság elégedetlensége is növekszik. Emiatt egyes körök attól tartanak, hogy a választási eredmények kedvezőtlen képet mutathatnának a hatalom számára.

A választások körül komoly vita alakult ki

A biztonsági szervek érvelésének egyik fontos eleme, hogy az Egységes Oroszország támogatottsága több mérésben is visszaesett. Bár a hivatalos közvélemény-kutatások még mindig jelentős támogatást mutatnak, a Kreml számára a korábbiakhoz hasonló, közel 50 százalékos eredmény elérése egyre nehezebbnek tűnhet.

Ugyanakkor a lap forrásai szerint a Kreml politikai irányítói, valamint Dmitrij Medvegyev volt államfő ellenzik a választások elhalasztását. Szerintük a voksolás törlése vagy halasztása azt az üzenetet közvetítené, hogy az ország vezetése bizonytalan a helyzet kezelésében.

A Meduza információi szerint Vlagyimir Putyin jelenleg inkább a választások megtartását támogatja. Ennek egyik oka lehet, hogy Oroszország rendszeresen bírálja Ukrajnát a háború miatt elmaradt választásokért, ezért politikailag kedvezőbbnek tartja, ha saját választási menetrendjét változatlanul fenntartja.

Ugyanakkor az elmúlt napok ukrán dróntámadásai, amelyek Moszkvát is elérték, új lendületet adtak a halasztásról szóló vitáknak. A hivatalos választási időpontot már kitűzték: a parlamenti választásokat jelen állás szerint szeptember 18. és 20. között tartják meg. A lap forrásai ugyanakkor úgy vélik, hogy a háttérben továbbra is élénk vita zajlik arról, szükség lehet-e rendkívüli intézkedésekre.

 

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