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patkány

Itt a nyár legbizarrabb bikinitrenje: patkányokkal díszített fehérnemű hódít világszerte

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Egy ausztrál butik rendkívül megosztó fehérnemű-kollekcióval állt elő 2026-ban. Ha meglátja, nem fog hinni a szemének: a darabok legfeltűnőbb eleme a preparált patkány, amelyet közvetlenül az intim részekre varrnak.
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patkányfehérneműbikiniszezontrend

A kollekció a LingeRATs nevet kapta, amely a fehérnemű és a rágcsáló szavak játékos összevonása. A különleges patkány-díszítés eredetileg csak polgárpukkasztó művészeti ötletnek indult, de a patkányos bikinitrend a vártnál sokkal nagyobb népszerűségnek örvend írja a Bors.

patkány
Kitömött patkány kerül a fehérneműkre
Fotó: Unsplash

Bizarr patkányos bikini borzolja a kedélyeket

A Rat Gizzard Oddities néven futó ausztrál butik, amelynek specialitása, hogy  kitömött állatokból készült, saját tervezésű kuriózumokat és furcsaságokat árusít, egy rendkívül provokatív kollekcióval állt elő. Még tavaly októberben egy preparált patkánnyal díszített fehérneműről posztoltak, amelyet eredetileg ugyan nem eladásra szántak, de mivel az internet népe megőrült érte, kénytelenek voltak elkezdeni a tömeggyártást.

 A pikáns darab viselői vélhetően vágylohasztó élményt okoznak majd azoknak, akik egy romantikusnak indult estén szembesülnek majd partnerük viseletével. 

Egy biztos: ha valami, akkor ez a darab garantáltan felrázza a szürke hétköznapokat. A gyártó a kezdeti egyedi darabok után sorozatgyártásba kezdett. A cég szerint a felhasznált állatokat etikus forrásból szerezték be.

Állításuk alapján kizárólag természetes módon elhullott vagy takarmányozásra szánt rágcsálókat használnak fel.

A bizarr fehérnemű sokaknál visszatetszést váltott ki, mások viszont különleges divatkiegészítőként tekintenek rá. A kollekció körül heves viták alakultak ki az interneten. Mindezek ellenére a termék rendkívül keresett, 

egy darab ára pedig körülbelül 70 ezer forintnak megfelelő összeg.

 A tervezők szerint a cél nem a sokkolás volt, hanem egy igazán egyedi divatdarab megalkotása. Sokan azonban inkább bizarr műalkotásnak, mint hordható fehérneműnek tartják a kollekciót. Annyi biztos, hogy a patkányos bikini az év egyik legmeghökkentőbb divattrendje lett.

Macska méretű patkányok lepték el Angliát

Birminghamban súlyos közegészségügyi válság alakult ki, miután a szemétszállítók elhúzódó sztrájkja miatt hatalmas mennyiségű hulladék halmozódott fel az utcákon. A szeméthegyek vonzzák a rágcsálókat, a helyiek pedig arról számolnak be, hogy már macskaméretű patkányok is megjelentek a város egyes részein. A lakosok szerint a bűz, a kosz és az elszaporodó patkányok miatt egyre nehezebbek a mindennapok.

 

Patkányok terjesztik a halálos vírust

A szakértők szerint a hantavírust elsősorban egerek és patkányok terjesztik, méghozzá nem harapással, hanem az ürülékük, vizeletük és fészkelőanyagaik révén. A fertőzés akkor következhet be, amikor a kiszáradt szennyeződésekből származó porszemcsék a levegőbe kerülnek, és az ember belélegzi azokat.

 

 

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