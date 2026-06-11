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Pentagon

Vészhelyzet a Pentagonban! Több területet is lezártak egy váratlan riasztás miatt

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A Pentagon egyes részein helyben maradási intézkedést rendeltek el csütörtökön, miután az épület biztonsági rendszerei rendellenességet észleltek a levegő minőségében.
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Pentagonzárlatlevegőminőségveszélyhelyzet

A Pentagon vezetése elővigyázatossági lépéseket tett, miközben szakemberek vizsgálják a probléma forrását és annak lehetséges következményeit. Az intézkedések több emeletet és folyosót is érintettek az amerikai védelmi minisztérium központjában – számolt be róla az ABC NEWS.

A Pentagon egyes részeit elővigyázatosságból lezárták a vizsgálat idejére. (FILES) An aerial view of the Pentagon, which houses the US Department of Defense headquarters, in Arlington, Virginia, on May 31, 2026. Part of the Pentagon went into lockdown on June 11, 2026, a spokesman said, in response to what a local fire department described as a "hazardous materials incident" at the US military headquarters. Pentagon spokesman Sean Parnell said a "shelter-in-place order" had been issued for an area affected by an "air quality issue," while the Arlington County Fire Department said it had units "including our Hazardous Materials Team" operating there to address a "hazardous materials incident." (Photo by Daniel SLIM / AFP)
A Pentagon egyes részeit elővigyázatosságból lezárták a vizsgálat idejére
Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A Pentagon részleges zárlat alá került

A szóvivő tájékoztatása szerint az épület fejlett megfigyelő rendszerei egy levegőminőségi problémára utaló jelzést észleltek. Emiatt az érintett területeken helyben maradási utasítást adtak ki, amíg a szakemberek megállapítják a helyzet pontos természetét.

Az Arlington megyei tűzoltóság közölte, hogy veszélyes anyagok kezelésére specializálódott egységét a Pentagonhoz vezényelték. A csapat a Pentagon Force Protection Agency veszélyesanyag-elhárító szakembereivel együttműködve dolgozik az eset kivizsgálásán.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen anyag vagy körülmény válthatta ki a riasztást.

A Pentagon hangsúlyozta, hogy az épületben működő biztonsági rendszerek célja az ott dolgozók és látogatók védelme. A standard biztonsági protokollok aktiválása ilyen esetekben elővigyázatossági intézkedésnek számít, amíg a szakértők felmérik a helyzetet.

A vizsgálat jelenleg is tart, a hatóságok további információkat későbbre ígértek.

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