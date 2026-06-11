Vészhelyzet a Pentagonban! Több területet is lezártak egy váratlan riasztás miatt

A Pentagon vezetése elővigyázatossági lépéseket tett, miközben szakemberek vizsgálják a probléma forrását és annak lehetséges következményeit. Az intézkedések több emeletet és folyosót is érintettek az amerikai védelmi minisztérium központjában – számolt be róla az ABC NEWS.
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A szóvivő tájékoztatása szerint az épület fejlett megfigyelő rendszerei egy levegőminőségi problémára utaló jelzést észleltek. Emiatt az érintett területeken helyben maradási utasítást adtak ki, amíg a szakemberek megállapítják a helyzet pontos természetét.
Az Arlington megyei tűzoltóság közölte, hogy veszélyes anyagok kezelésére specializálódott egységét a Pentagonhoz vezényelték. A csapat a Pentagon Force Protection Agency veszélyesanyag-elhárító szakembereivel együttműködve dolgozik az eset kivizsgálásán.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen anyag vagy körülmény válthatta ki a riasztást.
A Pentagon hangsúlyozta, hogy az épületben működő biztonsági rendszerek célja az ott dolgozók és látogatók védelme. A standard biztonsági protokollok aktiválása ilyen esetekben elővigyázatossági intézkedésnek számít, amíg a szakértők felmérik a helyzetet.
A vizsgálat jelenleg is tart, a hatóságok további információkat későbbre ígértek.
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