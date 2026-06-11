Elképesztő mulasztás az Air Canadánál: 16 év után bukott le a pilóta

A pilóta, az ontariói Barrie városából származó Geoffrey Wall a rendőrség szerint légitársasági kapitányként dolgozott úgy, hogy nem volt meg a nagy kereskedelmi utasszállító repülőgépek vezetéséhez szükséges Airline Transport Pilot License engedélye. Az Air Canada közölte, hogy Wallnak volt érvényes kereskedelmi pilótaengedélye, de kapitánnyá léptették elő a szükséges magasabb szintű jogosítvány nélkül.

Egy pilóta megfelelő engedély nélkül repült 16 éven át az Air Canadánál

Fotó: MIKE CAMPBELL / NurPhoto / AFP

Pilóta ellen indult eljárás Kanadában

A Peel regionális rendőrség szerint a dokumentumok ellenőrzésekor találtak rendellenességeket. A férfit június 1-jén tartóztatták le, és többek között csalással, hamis dokumentum felhasználásával és közveszéllyel kapcsolatos hamis bejelentéssel is megvádolták.

A hatóságok szerint Wall hamis vagy félrevezető dokumentumokkal igazolhatta magát, miközben több mint másfél évtizeden át repült kapitányként. A rendőrség azt is közölte, hogy a férfi hamis bejelentést tett állítólag ellopott pilótadokumentumokról.

Az Air Canada szerint a repülésbiztonság nem került veszélybe

Az Air Canada közlése szerint a férfit azonnal levették az aktív szolgálatról, amint kiderült, hogy nincs meg a megfelelő engedélye. Az ügyet önként jelentették a kanadai közlekedési hatóságnak, a Transport Canadának, amely pénzbírságot is kiszabott.

A légitársaság hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint a repülésbiztonság nem sérült, mert pilótáik félévente kötelező ismétlő képzésen vesznek részt, évente pedig hivatalos repülési ellenőrzésen is át kell esniük. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy a megfelelő engedélyezés a légiközlekedés biztonsági rendszerének fontos része, ezért az ügyet rendkívül komolyan kezelik.

Az Air Canada belső vizsgálatot is végzett, és közlése szerint más hasonló szabálytalanságot nem talált. Geoffrey Wall már nem dolgozik a légitársaságnál, az ügyben pedig továbbra is aktív büntetőeljárás zajlik – tájékoztatott a The Guardian.