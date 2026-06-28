Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pilóta

Rémálom a levegőben: görcsrohamot kapott a pilóta

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rosszul lett a pilóta a levegőben az Air Canada egyik járatán. A pilóta görcsrohamot kapott, az irányítást az első tiszt vette át, aki biztonságban letette a gépet a legközelebbi repülőtéren.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pilótarepülőgépgörcsrohamAir Canada

Rosszul lett egy pilóta az Air Canada Newarkból Halifax felé tartó járatán. A kapitány repülés közben kapott görcsrohamot, ezért az első tiszt vette át az irányítást, és a gép Bostonban hajtott végre kényszerleszállást – írja az ABC News.

Rosszul lett egy pilóta az Air Canada Newarkból Halifax felé tartó járatán. A kapitány repülés közben kapott görcsrohamot
Rosszul lett egy pilóta az Air Canada Newarkból Halifax felé tartó járatán. A kapitány repülés közben kapott görcsrohamot (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A fedélzeten 61 utas tartózkodott. Az első tiszt vette át az irányítást, miután a kapitány rosszul lett, és a járatot biztonságosan Boston felé irányította. A légitársaság közlése szerint a pilóta kórházba került.

Az egyik utas elmondása szerint a gép hirtelen „rántott egyet”, ami nem turbulenciára hasonlított. A helyzet többször is megismétlődött, ami pánikot okozott a fedélzeten.

A beszámolók szerint a személyzet egyik tagja a pilótafülkébe sietett, majd a pilótát kivezették a kabinba, ahol több utas is segített neki a görcsroham alatt. Egy fedélzeten tartózkodó ápolónő is segített az ellátásban.

A leszállást követően a gépet mentőegységek fogadták Bostonban. A légitársaság vizsgálja az eset körülményeit, az utasok épségben elhagyták a repülőt.

Leszállás közben vette észre a pilóta az útjába kerülő drónt

Néhány centiméteren múlt egy légi baleset az Egyesült Államokban. Leszállás közben egy utasszállító repülőgép kis híján összeütközött egy drónnal. A gép végül biztonságosan leszállt, az utasok nem sérültek meg.

Ilyet még nem látott: drónok vezették célba az eltévedt futárt

Egy kaliforniai férfi egészen szokatlan módszert talált ki arra, hogy a futárok végre ne tévesszék el a házát. A drónshow nem ünnepi látványosságként került az égboltra, hanem azért, hogy fénylő nyilakkal és üzenetekkel vezesse célba a kiszállítókat. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!