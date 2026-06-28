Rémálom a levegőben: görcsrohamot kapott a pilóta

Rosszul lett egy pilóta az Air Canada Newarkból Halifax felé tartó járatán. A kapitány repülés közben kapott görcsrohamot, ezért az első tiszt vette át az irányítást, és a gép Bostonban hajtott végre kényszerleszállást – írja az ABC News.
A fedélzeten 61 utas tartózkodott. Az első tiszt vette át az irányítást, miután a kapitány rosszul lett, és a járatot biztonságosan Boston felé irányította. A légitársaság közlése szerint a pilóta kórházba került.
Az egyik utas elmondása szerint a gép hirtelen „rántott egyet”, ami nem turbulenciára hasonlított. A helyzet többször is megismétlődött, ami pánikot okozott a fedélzeten.
A beszámolók szerint a személyzet egyik tagja a pilótafülkébe sietett, majd a pilótát kivezették a kabinba, ahol több utas is segített neki a görcsroham alatt. Egy fedélzeten tartózkodó ápolónő is segített az ellátásban.
A leszállást követően a gépet mentőegységek fogadták Bostonban. A légitársaság vizsgálja az eset körülményeit, az utasok épségben elhagyták a repülőt.
Leszállás közben vette észre a pilóta az útjába kerülő drónt
Néhány centiméteren múlt egy légi baleset az Egyesült Államokban. Leszállás közben egy utasszállító repülőgép kis híján összeütközött egy drónnal. A gép végül biztonságosan leszállt, az utasok nem sérültek meg.
Ilyet még nem látott: drónok vezették célba az eltévedt futárt
Egy kaliforniai férfi egészen szokatlan módszert talált ki arra, hogy a futárok végre ne tévesszék el a házát. A drónshow nem ünnepi látványosságként került az égboltra, hanem azért, hogy fénylő nyilakkal és üzenetekkel vezesse célba a kiszállítókat. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.