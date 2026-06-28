Rémálom a levegőben: görcsrohamot kapott a pilóta

Rosszul lett egy pilóta az Air Canada Newarkból Halifax felé tartó járatán. A kapitány repülés közben kapott görcsrohamot, ezért az első tiszt vette át az irányítást, és a gép Bostonban hajtott végre kényszerleszállást – írja az ABC News.

Rosszul lett egy pilóta az Air Canada Newarkból Halifax felé tartó járatán. A kapitány repülés közben kapott görcsrohamot (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A fedélzeten 61 utas tartózkodott. Az első tiszt vette át az irányítást, miután a kapitány rosszul lett, és a járatot biztonságosan Boston felé irányította. A légitársaság közlése szerint a pilóta kórházba került.

Az egyik utas elmondása szerint a gép hirtelen „rántott egyet”, ami nem turbulenciára hasonlított. A helyzet többször is megismétlődött, ami pánikot okozott a fedélzeten.

A beszámolók szerint a személyzet egyik tagja a pilótafülkébe sietett, majd a pilótát kivezették a kabinba, ahol több utas is segített neki a görcsroham alatt. Egy fedélzeten tartózkodó ápolónő is segített az ellátásban.

A leszállást követően a gépet mentőegységek fogadták Bostonban. A légitársaság vizsgálja az eset körülményeit, az utasok épségben elhagyták a repülőt.

Passengers aboard an Air Canada flight helped restrain a pilot, who they say appeared to be having a seizure, for about 40 minutes after the aircraft suddenly swerved midflight, according to a passenger who spoke exclusively with ABC News. https://t.co/gT8Ol9acPu — ABC News (@ABC) June 28, 2026