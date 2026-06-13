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pioneer – 10

Egy néma hírnök a csillagok között – a Pioneer–10 elképesztő útja

34 perce
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1983. június 13-án az emberiség egyik legkülönlegesebb űreszköze történelmi határt lépett át. A Pioneer–10 elsőként haladt túl a Neptunusz pályáján, amelyet akkoriban a Naprendszer külső határának tekintettek, ezzel pedig az ember alkotta tárgyak közül elsőként indult el a csillagközi tér felé.
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pioneer – 10űrszondaNaprendszerűrkutatásévforduló

A Pioneer–10 1972. március 3-án startolt a floridai Cape Canaveralból, eredeti küldetése pedig az volt, hogy megközelítse a Jupitert. Ez önmagában is hatalmas vállalkozásnak számított: a szonda áthaladt a kisbolygóövön, majd 1973 decemberében közelről vizsgálta a Naprendszer legnagyobb bolygóját, és értékes adatokat küldött vissza a Földre.

This is an artist rendition of the Pioneer–10 spacecraft as it passes the planet Jupiter. Today, marks the end of the United Sates' longest running space program which began over twenty-five years ago as NASA Ames Research Center received the last data transmision 31 March in Mountain View, California. JOHN G. MABANGLO/AFP PHOTO (Photo by HO / NASA / AFP)
Ez egy művészi ábrázolás a Pioneer–10 űrszondáról, amint elhalad a Jupiter bolygó mellett
Fotó: HO / NASA

Pioneer–10 űrszonda: elsőként a Jupiter közelében

A szonda igazi úttörő volt: 

elsőként készített közeli felvételeket a Jupiterről, vizsgálta annak mágneses terét, és új információkat adott a bolygó környezetéről. 

This undated handout NASA file image obtained on February 26, 2003 shows the Pioneer 10 spacecraft, built by TRW Space and Electronics Group, in Redondo Beach, Calif., in the final stages of manufacturing. NASA announced 25 February that after more than 30 years of travel through the solar system, Pioneer 10 has sent it's last signal back to Earth. (Photo by NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ez a dátum nélküli, a NASA által 2003. február 26-án szerzett kép a Pioneer–10 űrszondát mutatja a gyártás utolsó szakaszában, melyet a TRW Space and Electronics Group épített a kaliforniai Redondo Beachen
Fotó: - / NASA

A küldetés sikerével a NASA nemcsak egy távoli bolygót ismert meg jobban, hanem bebizonyította azt is, hogy az emberi technika képes eljutni a Naprendszer távoli vidékeire.

A Pioneer–10 különlegessége az is volt, hogy már indításakor úgy tervezték meg pályáját, hogy a Jupiter gravitációját kihasználva tovább lendüljön a külső Naprendszer felé.

A Pioneer szondák útja
A Pioneer szondák útja
Fotó: Wikipedia

Egy aranyozott üzenet az ismeretlennek

A szonda fedélzetén egy aranyozott alumíniumtábla is helyet kapott, amely az emberiség egyik első kozmikus üzenetének számít.

A plaketten a Földre, az emberre és a Naprendszerre utaló jeleket helyeztek el arra az elképesztően valószínűtlen esetre, ha egyszer értelmes idegen civilizáció találná meg.

Ez a kis tábla tette a Pioneer–10-et nemcsak tudományos eszközzé, hanem szimbolikus hírnökké is.

A Pioneer-10 vázlatos felépítése
A Pioneer-10 vázlatos felépítése
Fotó: Zetrs - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16137398 / Wikipedia

A kapcsolat megszakadt, az út folytatódik

A Pioneer–10 több mint három évtizeden át szolgáltatta az adatokat, míg 2003-ban végleg megszakadt vele a kapcsolat. Addigra már több milliárd kilométerre járt a Földtől, jelei egyre halványabbak lettek, végül elnémult.

Az űrszonda azonban azóta is halad tovább. Csendben, emberi irányítás nélkül sodródik a csillagok felé, és ha semmi nem téríti el, nagyjából kétmillió év múlva az Aldebaran csillag közelébe érhet.

Ames Research Center contractor Richard Campo shows the data quality display signals from Pioneer 10's last day mission, 31 March in Mountain View, California. Pioneer 10 marks the end of the United Sates' longest running space program which began over twenty-five-year ago. Launched on 02 March 1972 Pioneer 10 sent back the first close-up views of Jupiter and became the first object of human design to travel beyond the planets of the solar system. JOHN G.MABANGLO/AFP PHOTO (Photo by JOHN G. MABANGLO / AFP)
Richard Campo, az Ames Kutatóközpont vállalkozója bemutatja a Pioneer–10 utolsó napi küldetésének adatminőségi kijelző jeleit, 1997. március 31-én, a kaliforniai Mountain View-ban
Fotó: JOHN G. MABANGLO / AFP

Az emberiség néma hírnöke

A Pioneer–10 története azért különleges, mert nemcsak egy űrkutatási siker, hanem egy korszak álmainak jelképe is. Egy apró, 270 kilogrammos szerkezet indult el a Földről, hogy először a Jupitert, majd a Naprendszer határát is maga mögött hagyja.

Ma már nem küld adatokat, nem válaszol, és nem látjuk többé, merre jár pontosan. Mégis ott halad valahol a végtelenben, az emberiség kíváncsiságának egyik legszebb bizonyítékaként.

Cikkünk a Wikipedia, Pioneer–10 című szócikke és a Linux Mint cikke alapján készül.

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