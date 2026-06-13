Egy néma hírnök a csillagok között – a Pioneer–10 elképesztő útja

A Pioneer–10 1972. március 3-án startolt a floridai Cape Canaveralból, eredeti küldetése pedig az volt, hogy megközelítse a Jupitert. Ez önmagában is hatalmas vállalkozásnak számított: a szonda áthaladt a kisbolygóövön, majd 1973 decemberében közelről vizsgálta a Naprendszer legnagyobb bolygóját, és értékes adatokat küldött vissza a Földre.
Pioneer–10 űrszonda: elsőként a Jupiter közelében
A szonda igazi úttörő volt:
elsőként készített közeli felvételeket a Jupiterről, vizsgálta annak mágneses terét, és új információkat adott a bolygó környezetéről.
A küldetés sikerével a NASA nemcsak egy távoli bolygót ismert meg jobban, hanem bebizonyította azt is, hogy az emberi technika képes eljutni a Naprendszer távoli vidékeire.
A Pioneer–10 különlegessége az is volt, hogy már indításakor úgy tervezték meg pályáját, hogy a Jupiter gravitációját kihasználva tovább lendüljön a külső Naprendszer felé.
Egy aranyozott üzenet az ismeretlennek
A szonda fedélzetén egy aranyozott alumíniumtábla is helyet kapott, amely az emberiség egyik első kozmikus üzenetének számít.
A plaketten a Földre, az emberre és a Naprendszerre utaló jeleket helyeztek el arra az elképesztően valószínűtlen esetre, ha egyszer értelmes idegen civilizáció találná meg.
Ez a kis tábla tette a Pioneer–10-et nemcsak tudományos eszközzé, hanem szimbolikus hírnökké is.
A kapcsolat megszakadt, az út folytatódik
A Pioneer–10 több mint három évtizeden át szolgáltatta az adatokat, míg 2003-ban végleg megszakadt vele a kapcsolat. Addigra már több milliárd kilométerre járt a Földtől, jelei egyre halványabbak lettek, végül elnémult.
Az űrszonda azonban azóta is halad tovább. Csendben, emberi irányítás nélkül sodródik a csillagok felé, és ha semmi nem téríti el, nagyjából kétmillió év múlva az Aldebaran csillag közelébe érhet.
Az emberiség néma hírnöke
A Pioneer–10 története azért különleges, mert nemcsak egy űrkutatási siker, hanem egy korszak álmainak jelképe is. Egy apró, 270 kilogrammos szerkezet indult el a Földről, hogy először a Jupitert, majd a Naprendszer határát is maga mögött hagyja.
Ma már nem küld adatokat, nem válaszol, és nem látjuk többé, merre jár pontosan. Mégis ott halad valahol a végtelenben, az emberiség kíváncsiságának egyik legszebb bizonyítékaként.
Cikkünk a Wikipedia, Pioneer–10 című szócikke és a Linux Mint cikke alapján készül.
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