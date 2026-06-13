Egy néma hírnök a csillagok között – a Pioneer–10 elképesztő útja

A Pioneer–10 1972. március 3-án startolt a floridai Cape Canaveralból, eredeti küldetése pedig az volt, hogy megközelítse a Jupitert. Ez önmagában is hatalmas vállalkozásnak számított: a szonda áthaladt a kisbolygóövön, majd 1973 decemberében közelről vizsgálta a Naprendszer legnagyobb bolygóját, és értékes adatokat küldött vissza a Földre.

Ez egy művészi ábrázolás a Pioneer–10 űrszondáról, amint elhalad a Jupiter bolygó mellett

Fotó: HO / NASA

Pioneer–10 űrszonda: elsőként a Jupiter közelében

A szonda igazi úttörő volt:

elsőként készített közeli felvételeket a Jupiterről, vizsgálta annak mágneses terét, és új információkat adott a bolygó környezetéről.

Ez a dátum nélküli, a NASA által 2003. február 26-án szerzett kép a Pioneer–10 űrszondát mutatja a gyártás utolsó szakaszában, melyet a TRW Space and Electronics Group épített a kaliforniai Redondo Beachen

Fotó: - / NASA

A küldetés sikerével a NASA nemcsak egy távoli bolygót ismert meg jobban, hanem bebizonyította azt is, hogy az emberi technika képes eljutni a Naprendszer távoli vidékeire.

A Pioneer–10 különlegessége az is volt, hogy már indításakor úgy tervezték meg pályáját, hogy a Jupiter gravitációját kihasználva tovább lendüljön a külső Naprendszer felé.

A Pioneer szondák útja

Fotó: Wikipedia

Egy aranyozott üzenet az ismeretlennek

A szonda fedélzetén egy aranyozott alumíniumtábla is helyet kapott, amely az emberiség egyik első kozmikus üzenetének számít.

A plaketten a Földre, az emberre és a Naprendszerre utaló jeleket helyeztek el arra az elképesztően valószínűtlen esetre, ha egyszer értelmes idegen civilizáció találná meg.

Ez a kis tábla tette a Pioneer–10-et nemcsak tudományos eszközzé, hanem szimbolikus hírnökké is.

A Pioneer-10 vázlatos felépítése

Fotó: Zetrs - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16137398 / Wikipedia

A kapcsolat megszakadt, az út folytatódik

A Pioneer–10 több mint három évtizeden át szolgáltatta az adatokat, míg 2003-ban végleg megszakadt vele a kapcsolat. Addigra már több milliárd kilométerre járt a Földtől, jelei egyre halványabbak lettek, végül elnémult.

Az űrszonda azonban azóta is halad tovább. Csendben, emberi irányítás nélkül sodródik a csillagok felé, és ha semmi nem téríti el, nagyjából kétmillió év múlva az Aldebaran csillag közelébe érhet.

Richard Campo, az Ames Kutatóközpont vállalkozója bemutatja a Pioneer–10 utolsó napi küldetésének adatminőségi kijelző jeleit, 1997. március 31-én, a kaliforniai Mountain View-ban

Fotó: JOHN G. MABANGLO / AFP

Az emberiség néma hírnöke

A Pioneer–10 története azért különleges, mert nemcsak egy űrkutatási siker, hanem egy korszak álmainak jelképe is. Egy apró, 270 kilogrammos szerkezet indult el a Földről, hogy először a Jupitert, majd a Naprendszer határát is maga mögött hagyja.

Ma már nem küld adatokat, nem válaszol, és nem látjuk többé, merre jár pontosan. Mégis ott halad valahol a végtelenben, az emberiség kíváncsiságának egyik legszebb bizonyítékaként.

Cikkünk a Wikipedia, Pioneer–10 című szócikke és a Linux Mint cikke alapján készül.