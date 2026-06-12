Nem játék: komoly rendőrségi akció lett a Pokémon-kártyákból – videó

A Pokémon kártyák eladása 2026. május 28-án fordult rablásba San Franciscóban. A rendőrség szerint az áldozat online egyeztetett találkozót a gyűjtemény eladására, ám a vevőként érkező gyanúsított előbb megvizsgálta a lapokat, majd úgy tett, mintha fizetne. Ezután paprikaspray-vel lefújta a férfit, és elmenekült a kártyákkal egy várakozó autó felé – számolt be a New York Post.

Pokémon kártyák miatt raboltak ki egy férfit

Fotó: Thimo Pedersen / Unsplash

Pokémon kártyák miatt indult drónos rendőrségi akció

A rendőrség másnap automatikus rendszámfelismerő technológiával azonosította a feltételezett járművet, majd drónt küldtek a követésére. A gyanúsítottakat akkor figyelték meg, amikor kiszálltak az autóból San Francisco belvárosában.

Civil ruhás rendőrök ezután körbevették őket, és őrizetbe vették a két fiatalkorú gyanúsítottat. A hatóságok rablás és bűnszövetség gyanúja miatt indítottak eljárást ellenük. A járműből, valamint az egyik gyanúsított otthonában tartott házkutatás során további bizonyítékokat foglaltak le.

Egyre többször válnak célponttá a gyűjtőkártyák

Az ügy nem egyedülálló:

Kaliforniában az utóbbi időben több hasonló eset is történt, mivel a ritkább Pokémon kártyák komoly értéket képviselhetnek.

Brentwoodban például egy gyűjtőkártya-boltba törtek be, ahonnan rövid idő alatt több ezer dollár értékű kártyát vittek el.

Manhattanben is előfordult hasonló eset, erről korábban beszámoltunk az Origon.

A mostani eset ismét megmutatta, hogy az online adásvételeknél különösen fontos az óvatosság. Nagy értékű gyűjtemények eladásakor érdemes nyilvános, biztonságos helyszínt választani, és kerülni az olyan találkozókat, ahol az eladó egyedül marad a vevővel.