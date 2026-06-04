Ettől a mélytengeri lénytől rettegtünk gyerekként – hátborzongató látvány

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Szinte földöntúli jelenetet rögzített Gail Kukula természetfilmes: egy különleges polip lassan, óvatosan „lábujjhegyen” haladt át egy kerti angolnákból álló mezőn. A polip mozgása annyira szokatlan és látványos, hogy első pillantásra inkább tűnik animációnak, mint valódi tengeri felvételnek.
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poliptengerfenékAngolna

A videó az Indo–Maláj térség sekély, homokos tengerfenekének világába enged bepillantást, ahol a Wunderpus photogenicus nevű polip él. Ez a faj rozsdabarna-fehér mintázatáról, hosszú karjairól és különösen elegáns mozgásáról ismert. Az X-en megjelent felvételen a polip úgy araszol a kerti angolnák között, mintha pontosan tudná, hogy minden mozdulatát figyelik.

A Wunderpus photogenicus , más néven a wunderpus polip
A Wunderpus photogenicus , más néven a wunderpus polip
Fotó: By Lakshmi Sawitri - Komodo5 28-12-11 - 47a alert, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64527296 / Wikipedia

Polip, amely mintha táncolna a tengerfenéken

A Wunderpus photogenicus nem véletlenül kapta látványos nevét: a „Wunderpus” a csodára utal, a „photogenicus” pedig arra, hogy kifejezetten fotogén állatról van szó. 

Feltűnő mintázata egyedenként is eltérő lehet, így a kutatók és búvárok akár a minták alapján is felismerhetik őket.

Miért ilyen különleges ez a felvétel?

A kerti angolnák általában félig a homokba bújva figyelik a környezetüket, és veszély esetén gyorsan visszahúzódnak. Ehhez képest a polip lassú, óvatos mozgása szinte hipnotikus: nem támad, nem menekül, csak végigsiklik közöttük, mintha egy víz alatti balettelőadás része lenne.

A tenger egyik legfurcsább mestere

A polipok híresek intelligenciájukról, rejtőzködésükről és alkalmazkodóképességükről. A felvételen látható polip különösen izgalmas, mert képes testtartásával és színeivel más tengeri élőlényekre emlékeztetni, így védheti meg magát a ragadozóktól. Ez a rövid videó pedig tökéletesen megmutatja, miért tartják a polipot a tenger egyik legkülönösebb és leglenyűgözőbb állatának.

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