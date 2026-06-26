A brutális hőség miatt lefújták a szombati Pride-felvonulást Franciaországban

A Franciaországot sújtó kánikula miatt szeptemberre halasztották a szombatra tervezett Pride-felvonulást Lyonban és Villeurbanne-ban. A szervezők szerint az időjárási körülmények és az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt nem lehetne biztonságosan megszervezni az eseményt – írja a Le Figaro.

Elhalasztják a Pride-ot Franciaországban a kánikula miatt (A képen egy Franciaországban megrendezett felvonulás 2023-ban) Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A hőség miatt elhalasztják a Pride-ot Franciaország két városában is

A felvonulást szervező aktivistacsoport közleménye szerint a polgári védelem is kedvezőtlen véleményt adott ki, mivel a mentőszolgálatok és a sürgősségi ellátás már így is túlterheltek a hőség miatt. A Pride-on több ezer ember részvételére számítottak.

Több halálesetet is a hőséghez kötnek

A Météo-France, vagyis a francia meteorológiai szolgálat szombatra akár 38 Celsius-fokot is előre jelez Lyonban, miközben Franciaország több részén 42 fok fölötti hőmérsékletet is mértek. Az elmúlt napokban több halálesetet is a hőségnek tulajdonítottak. A Pride-felvonulást szeptemberben tarthatják meg, de pontos dátumot egyelőre nem közöltek. Lyonban július 11-én egy másik Pride-menetet is terveznek.

Így változik a budapesti közlekedés a Pride miatt

Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel. A Budapesti Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása alapján a korlátozás szombaton 11.30-kor kezdődik az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Astoria-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Attila út-Mikó utca-Vérmező útvonalon.