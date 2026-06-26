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Pride-hónap

A brutális hőség miatt lefújták a szombati Pride-felvonulást Franciaországban

1 órája
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A rendkívüli hőség miatt elhalasztják az LMBT-mozgalomhoz köthető eseményt Franciaországban, Lyonban és Villeurbanne-ban. A Pride-felvonulást a szervezők szerint a kánikula és a túlterhelt mentőszolgálatok miatt nem lehetne biztonságosan megtartani. Számolt be a Le Figaro című francia lap, 2026. június 26-án.
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A Franciaországot sújtó kánikula miatt szeptemberre halasztották a szombatra tervezett Pride-felvonulást Lyonban és Villeurbanne-ban. A szervezők szerint az időjárási körülmények és az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt nem lehetne biztonságosan megszervezni az eseményt – írja a Le Figaro.

Elhalasztják a Pride-ot Franciaországban a kánikula miatt (A képen egy Franciaországban megrendezett felvonulás 2023-ban), (FILES) A huge rainbow flag or gay pride flag is help up during the annual Pride Parade, in Paris on June 24, 2023. Pride parade organisers announced the postponing of the event, scheduled in Paris on June 27, after Paris police prefect asked the organizers of "large-scale" events scheduled for this weekend in Parissuch as the Solidays festival, the Pride March, and the Charlety athletics meetto cancel their events. The police prefecture justified this request by citing the "exceptional heatwave that has been ongoing since June 21," which is placing a strain on emergency services and healthcare facilities. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Elhalasztják a Pride-ot Franciaországban a kánikula miatt (A képen egy Franciaországban megrendezett felvonulás 2023-ban) Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A hőség miatt elhalasztják a Pride-ot Franciaország két városában is

A felvonulást szervező aktivistacsoport közleménye szerint a polgári védelem is kedvezőtlen véleményt adott ki, mivel a mentőszolgálatok és a sürgősségi ellátás már így is túlterheltek a hőség miatt. A Pride-on több ezer ember részvételére számítottak.

Több halálesetet is a hőséghez kötnek

A Météo-France, vagyis a francia meteorológiai szolgálat szombatra akár 38 Celsius-fokot is előre jelez Lyonban, miközben Franciaország több részén 42 fok fölötti hőmérsékletet is mértek. Az elmúlt napokban több halálesetet is a hőségnek tulajdonítottak. A Pride-felvonulást szeptemberben tarthatják meg, de pontos dátumot egyelőre nem közöltek. Lyonban július 11-én egy másik Pride-menetet is terveznek.

Így változik a budapesti közlekedés a Pride miatt

Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel. A Budapesti Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása alapján a korlátozás szombaton 11.30-kor kezdődik az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Astoria-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Attila út-Mikó utca-Vérmező útvonalon.

 

 

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