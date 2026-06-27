Agresszív prosztatarákot is nagy pontossággal mutathat ki az új teszt

Egy új vérvizsgálat áttörést hozhat a prosztatarák korai felismerésében, miután a kutatások szerint jóval hatékonyabban azonosítja az agresszív daganatos eseteket, mint a jelenleg széles körben alkalmazott PSA-teszt – írja a Fox News.

Korábban felismerheti a prosztatarákot az új vérteszt (A kép illusztráció.)

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A Stockholm3 nevű vizsgálat a klinikai tesztek során a súlyos prosztatarákos esetek 90 százalékát felismerte, míg a hagyományos PSA-szűrés csak 74 százalékos eredményt ért el.

A svédországi Karolinska Intézet kutatói több mint 12 ezer, 50 és 74 év közötti férfi részvételével végezték el a vizsgálatot. A résztvevőknél egyszerre alkalmazták a PSA-vértesztet és az új Stockholm3 vérvizsgálatot, majd két éven keresztül követték az egészségi állapotukat.

A kutatás ideje alatt 443 férfinál diagnosztizáltak agresszív prosztatarákot.

Az eredmények szerint az új teszt lényegesen kevesebb súlyos esetet mulasztott el, miközben nem növelte jelentősen a felesleges további vizsgálatok számát.

Miért fontos a prosztatarák korai felismerése?

A szakértők szerint a prosztatarák egyik legnagyobb kihívása annak megállapítása, hogy mely daganatok jelentenek valódi veszélyt.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a Stockholm3 lényegesen több agresszív daganatos esetet képes felismerni, mint a PSA-teszt, anélkül, hogy több szükségtelen vizsgálatot eredményezne” – fogalmazott Thorgerdur Palsdottir kutató.

Az agresszív prosztatarák korai felismerése életmentő lehet. Ha a betegséget még a prosztatán belül fedezik fel, az ötéves túlélési arány közel 100 százalék.

A jelenlegi PSA-szűréssel kapcsolatban régóta probléma, hogy sok esetben olyan férfiaknál is további invazív vizsgálatokat indít el, akiknél nincs agresszív daganat.

A Stockholm3 teszt jelenleg még fejlesztési fázisban van.

Milliók isszák naponta, pedig akár 10 fajta rákot is okozhat

A Washingtoni Egyetem kutatói egy átfogó elemzés során megállapították, hogy már a csekély mértékű alkoholfogyasztás is növeli számos daganatos megbetegedés kockázatát. A tanulmány rámutat arra is, hogy az alkoholfogyasztás egészségügyi hatásainak megítélésekor nem határozható meg egységes biztonságos mennyiség.