Ez az ital most világszerte tarol – sokan az izom csodaszerének tartják

A fehérjével dúsított kávé másnéven protein kávé különösen a sportolók, az elfoglalt munkavállalók és a 40 év feletti korosztály érdeklődését keltette fel. Szakértők szerint ugyanis az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válik az izomtömeg megőrzése és a megfelelő tápanyagbevitel – tájékoztat a Fox News.

A protein kávé egyre népszerűbb azok körében, akik növelnék napi fehérjebevitelüket

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Milyen előnyei vannak a protein kávénak?

A protein kávé legnagyobb előnye, hogy egyszerre biztosít koffeint és fehérjét, így kényelmes megoldást kínál azok számára, akik reggelente kevés idővel rendelkeznek.

A táplálkozási szakértők szerint a megfelelő fehérjebevitel hozzájárulhat az izomzat fenntartásához, a regeneráció támogatásához és a hosszabb ideig tartó teltségérzethez. Emiatt sokan a hagyományos kávét fehérjeporral vagy speciálisan erre a célra készült italokkal egészítik ki.

A trend mögött az a szemlélet áll, hogy a szervezet számára fontos a nap folyamán egyenletesen elosztott fehérjefogyasztás, nem csupán a vacsora vagy az ebéd során.

Kiválthatja a reggelit a fehérjekávé?

Bár a fehérjekávé több tápanyagot biztosíthat, mint egy hagyományos feketekávé, önmagában nem feltétlenül helyettesíti a teljes értékű reggelit. Egy kiegyensúlyozott reggeli általában fehérjét, rostban gazdag szénhidrátokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz.

Ugyanakkor azok számára, akik rendszeresen kihagyják a reggelit, a protein kávé kedvezőbb választás lehet, mint a teljes tápanyagmegvonás. A szakértők szerint ilyen esetben valódi előrelépést jelenthet a napi tápanyagbevitel szempontjából.

Kiknek lehet hasznos a fehérjekávé?

A szakemberek szerint elsősorban azok profitálhatnak belőle, akik:

szeretnék növelni napi fehérjebevitelüket;

aktív életmódot folytatnak;

fontosnak tartják az izomtömeg megőrzését;

kevés időt tudnak fordítani a reggeli elkészítésére;

egy fehérjedús étrend részeként keresnek praktikus megoldásokat.

A 40 év felettiek számára különösen előnyös lehet a megfelelő fehérjefogyasztás, mivel az életkor előrehaladtával természetes módon csökkenhet az izomtömeg mennyisége.