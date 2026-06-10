Terrortámadás Oroszországban: Putyint azonnal tájékoztatták a helyzetről

Vlagyimir Putyin orosz elnököt is tájékoztatták arról az autórobbantásról, amely június 9-én történt a Moszkvai területen található Balasihában. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy az államfő jelentést kapott az incidensről, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közöltek további részleteket.

Putyint is tájékoztatták a Moszkva közelében történt autórobbantás részleteiről

Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov / MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov

Peszkov egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a robbanás ténye ismert, azonban az ügyet jelenleg az orosz titkosszolgálatok vizsgálják, ezért a részleteket nem hozzák nyilvánosságra. A Kreml szerint az eset nemzetbiztonsági szempontból is érzékeny lehet.

A robbanás a reggeli órákban történt egy parkolóban. A közösségi médiában és az orosz sajtóban megjelent felvételeken látható, ahogy az egyik jármű hirtelen felrobban, majd sűrű füst borítja el a környéket. A detonáció ereje olyan nagy volt, hogy a közelben parkoló autók riasztói is azonnal megszólaltak.

Helyi beszámolók szerint a robbanást követően a jármű egy másik parkoló autónak csapódott. A sofőrt a lángoló roncsból sikerült kimenteni. Az első információk alapján sérülései nem életveszélyesek, de orvosi ellátásra szorult.

Nem először történik hasonló eset a környéken

A nyomozók előzetes megállapítása szerint a detonációt egy előre elhelyezett robbanószerkezet okozta. Az ügyet kiemelt fontosságúként kezelik, mivel a robbantás helyszíne különleges jelentőséggel bír.

Balasiha egyik olyan városrésze érintett, amelyet eredetileg katonák, veteránok és biztonsági szolgálatokhoz kötődő személyek számára építettek. A környéken élnek az ukrajnai háború résztvevői, valamint a szíriai, csecsenföldi és afganisztáni konfliktusok veteránjai is.

A helyszín azért is keltette fel a hatóságok figyelmét, mert alig több mint egy évvel ezelőtt ugyanebben a negyedben robbantották fel Jaroszlav Moszkalik altábornagy autóját. Az akkori támadás nagy visszhangot váltott ki Oroszországban, és hónapokig tartó nyomozást eredményezett.

Az újabb incidens miatt ismét felmerültek biztonsági kérdések az orosz főváros környékén. Az elmúlt időszakban több olyan esemény is történt Oroszországban, amelyet a hatóságok szabotázsakcióként vagy célzott támadásként vizsgáltak.