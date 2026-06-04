Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megrettenhetett a Tisza Párt: egyelőre nem szavaz az Országgyűlés a lex Orbánról

Előrejelzés

Amit most mondtak a meteorológusok az időjárásról, attól leesik az állad

Putyin

Ukrajna szövetségesei tárgyalóasztalhoz kényszeríthetik Putyint

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ukrajna európai szövetségesei új diplomáciai kezdeményezésen dolgoznak, hogy előmozdítsák a háború lezárását. Szerintük a jelenlegi helyzet kedvező lehet arra, hogy Putyin tárgyalóasztalhoz üljön.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyinorosz-ukrán háborúeurópai vezetésbéketárgyalás

Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság egyeztetéseket folytat Kijevvel a lehetséges lépésekről. Ugyanakkor nem világos, hogy Putyin valóban hajlandó-e érdemi tárgyalásokba kezdeni számolt be róla a Daily Mail.

Putyin, Oroszország, Sarmat nukleáris rakéta, Sarmatnukleárisrakéta, In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a videolinked meeting with the country's missile forces commander, Sergei Karakayev, on the successful test launch of the Sarmat heavy liquid-fueled intercontinental ballistic missile, in Moscow on May 12, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin vajon hajlandó lenne alku tárgyává tenni, amit megszerzett?
Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /  

Putyin egyre nagyobb nyomás alatt áll

Az európai vezetők hangsúlyozzák, hogy a döntés végső soron Ukrajnát és Zelenszkijt illeti meg. A kezdeményezés célja egy újabb, Ukrajna számára pusztító téli időszak elkerülése. Közben Ukrajna egyre több nagy hatótávolságú támadást hajt végre orosz energetikai és katonai célpontok ellen. A szentpétervári olajterminál elleni csapás különösen érzékeny veszteséget jelentett Moszkva számára. 

Az ukrán vezetés szerint ezek a támadások javítják az ország alkupozícióját a jövőbeli tárgyalások során.

Oroszország gazdasága egyre nagyobb nyomás alá kerül a háborús kiadások miatt. A költségvetési hiány növekszik, miközben a katonai kiadások továbbra is rendkívül magasak. Az orosz vezetésen belül vita alakult ki arról, hogy szükség van-e megszorításokra. 

A védelmi minisztérium ugyanakkor további forrásokat kér a háborús célok fenntartásához.

 Az európai szövetségesek szerint a katonai és gazdasági nyomás együttesen teremthet lehetőséget a béketárgyalások megkezdésére.

Ukrajna tovább provokálja Putyint

Ukrajna újabb mélységi dróncsapásokat hajtott végre Oroszország területén, amelyek során egy szentpétervári olajterminál és egy hadiipari létesítmény is találatot kapott. A támadások időzítése különösen érzékeny volt, mivel egybeestek a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum kezdetével, ahol Oroszország gazdasági erejét igyekezett bemutatni a világnak.

 

Amerika sem marad a háttérben

Az Egyesült Államok állítólag azt mérlegeli, hogy további európai NATO-tagállamokba is nukleáris fegyvereket vagy nukleáris képességű eszközöket telepítsen, ami jelentősen növelheti a feszültséget Oroszországgal. A tervek mögött részben az a törekvés állhat, hogy erősebb elrettentő üzenetet küldjenek Putyinnak és megerősítsék a szövetség keleti szárnyának védelmét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!