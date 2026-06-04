Ukrajna szövetségesei tárgyalóasztalhoz kényszeríthetik Putyint

Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság egyeztetéseket folytat Kijevvel a lehetséges lépésekről. Ugyanakkor nem világos, hogy Putyin valóban hajlandó-e érdemi tárgyalásokba kezdeni – számolt be róla a Daily Mail.
Putyin egyre nagyobb nyomás alatt áll
Az európai vezetők hangsúlyozzák, hogy a döntés végső soron Ukrajnát és Zelenszkijt illeti meg. A kezdeményezés célja egy újabb, Ukrajna számára pusztító téli időszak elkerülése. Közben Ukrajna egyre több nagy hatótávolságú támadást hajt végre orosz energetikai és katonai célpontok ellen. A szentpétervári olajterminál elleni csapás különösen érzékeny veszteséget jelentett Moszkva számára.
Az ukrán vezetés szerint ezek a támadások javítják az ország alkupozícióját a jövőbeli tárgyalások során.
Oroszország gazdasága egyre nagyobb nyomás alá kerül a háborús kiadások miatt. A költségvetési hiány növekszik, miközben a katonai kiadások továbbra is rendkívül magasak. Az orosz vezetésen belül vita alakult ki arról, hogy szükség van-e megszorításokra.
A védelmi minisztérium ugyanakkor további forrásokat kér a háborús célok fenntartásához.
Az európai szövetségesek szerint a katonai és gazdasági nyomás együttesen teremthet lehetőséget a béketárgyalások megkezdésére.
Ukrajna tovább provokálja Putyint
Ukrajna újabb mélységi dróncsapásokat hajtott végre Oroszország területén, amelyek során egy szentpétervári olajterminál és egy hadiipari létesítmény is találatot kapott. A támadások időzítése különösen érzékeny volt, mivel egybeestek a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum kezdetével, ahol Oroszország gazdasági erejét igyekezett bemutatni a világnak.
Amerika sem marad a háttérben
Az Egyesült Államok állítólag azt mérlegeli, hogy további európai NATO-tagállamokba is nukleáris fegyvereket vagy nukleáris képességű eszközöket telepítsen, ami jelentősen növelheti a feszültséget Oroszországgal. A tervek mögött részben az a törekvés állhat, hogy erősebb elrettentő üzenetet küldjenek Putyinnak és megerősítsék a szövetség keleti szárnyának védelmét.