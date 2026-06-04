Ukrajna szövetségesei tárgyalóasztalhoz kényszeríthetik Putyint

Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság egyeztetéseket folytat Kijevvel a lehetséges lépésekről. Ugyanakkor nem világos, hogy Putyin valóban hajlandó-e érdemi tárgyalásokba kezdeni – számolt be róla a Daily Mail.

Vlagyimir Putyin vajon hajlandó lenne alku tárgyává tenni, amit megszerzett?

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

Putyin egyre nagyobb nyomás alatt áll

Az európai vezetők hangsúlyozzák, hogy a döntés végső soron Ukrajnát és Zelenszkijt illeti meg. A kezdeményezés célja egy újabb, Ukrajna számára pusztító téli időszak elkerülése. Közben Ukrajna egyre több nagy hatótávolságú támadást hajt végre orosz energetikai és katonai célpontok ellen. A szentpétervári olajterminál elleni csapás különösen érzékeny veszteséget jelentett Moszkva számára.

Az ukrán vezetés szerint ezek a támadások javítják az ország alkupozícióját a jövőbeli tárgyalások során.

Oroszország gazdasága egyre nagyobb nyomás alá kerül a háborús kiadások miatt. A költségvetési hiány növekszik, miközben a katonai kiadások továbbra is rendkívül magasak. Az orosz vezetésen belül vita alakult ki arról, hogy szükség van-e megszorításokra.

A védelmi minisztérium ugyanakkor további forrásokat kér a háborús célok fenntartásához.

Az európai szövetségesek szerint a katonai és gazdasági nyomás együttesen teremthet lehetőséget a béketárgyalások megkezdésére.