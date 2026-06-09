Valami történik Oroszországban – teljesen megváltozott Putyin viselkedése

Látványosan megnőtt az elmúlt hónapokban Vlagyimir Putyin nyilvános szerepléseinek száma, miközben Oroszországban egyre több jel utal arra, hogy a Kreml aggódik az elnök népszerűsége és biztonsága miatt. Az orosz vezető ugyan többször mutatkozott kamerák előtt tavasszal, de a háttérben komoly változások történtek.

Putyin egyre többször jelenik meg nyilvánosan Oroszországban

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

Az orosz Faridaily elemzése szerint Putyin áprilisban és májusban jóval aktívabban jelent meg a nyilvánosság előtt, mint az év első három hónapjában. A Kreml hivatalos közlései alapján az orosz elnök két hónap alatt mintegy hatvan nyilvános eseményen vett részt, míg január és március között ennél kevesebb alkalommal szerepelt nyilvánosan. Az elemzésből kihagyták az előre felvett, úgynevezett „konzerv” eseményeket és több olyan találkozót is, amelyet csak később hoztak nyilvánosságra.

Putyin az elmúlt hetekben több szimbolikus találkozót is vállalt. Kamerák előtt fogadta egykori tanárát, valamint egy kínai férfit is, akivel még 2000-ben találkozott először. Az orosz elnök emellett külföldi utakra is vállalkozott: ellátogatott Kínába és Kazahsztánba is, ami az elmúlt időszak fokozott biztonsági intézkedései mellett különösen figyelemre méltó.

A lap szerint a Kreml egyik legfontosabb célja jelenleg Putyin imázsának erősítése lehet. Bár az orosz állami közvélemény-kutatók továbbra is magas támogatottságot mutatnak az elnök számára, több hivatalos mérés is lassú csökkenést jelzett az utóbbi időszakban. Az állami VCIOM intézet még a módszertanát is módosította, de ez sem hozott tartós javulást a mutatókban.

Közben feltűnő, hogy Putyin szinte teljesen eltűnt az orosz régiókból. Az év első öt hónapjában hivatalosan mindössze kétszer hagyta el Moszkvát, mindkét alkalommal Szentpétervárra utazott. Ez drasztikus visszaesés az előző évekhez képest: tavaly ugyanezen időszakban nyolc regionális útja volt, 2024-ben pedig tizennégy.

A Faridaily forrásai szerint ennek elsődleges oka a biztonság. A Kremlhez közel álló egyik informátor azt állította, hogy Putyin számára ma már könnyebb garantálni a védelmet külföldi fővárosokban, például Pekingben vagy Asztanában, mint egy oroszországi régióban.

Kazahsztáni látogatásán például egy géppuskával felszerelt páncélozott jármű is kísérte az orosz elnök konvoját.

Az elmúlt hónapokban több jelentés is megjelent arról, hogy a Kreml drasztikusan megerősítette Putyin személyes védelmét. Európai hírszerzési források szerint az orosz vezetés attól tart, hogy merényletkísérlet történhet az elnök ellen. Emiatt az orosz Szövetségi Őrszolgálat új szabályokat vezetett be, és több belső eseményen még az óraviselést is megtiltották a tisztviselőknek.