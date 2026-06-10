Teljes a káosz Putyin pártjában a választások előtt – elképesztő fordulat jöhet Oroszországban

Mindössze három hónap van hátra az orosz parlamenti választásokig, de Putyin hatalmi bázisának számító Egységes Oroszország még mindig nem rendelkezik végleges programmal, és a jelöltlisták körül is komoly bizonytalanság uralkodik. Orosz sajtóértesülések szerint a párton belül és a Kremlben is egyre többen elégedetlenek a kampány előkészítésének állapotával.
A Meduza értesülései szerint az Egységes Oroszország kampánya szokatlanul későn áll össze. Több, a folyamatokra rálátó forrás szerint még mindig nem dőlt el véglegesen, kik szerepelnek majd a párt országos listáján, és a kampány fő üzeneteit sem határozták meg. Egy, a Kreml politikai blokkjához közel álló forrás úgy fogalmazott: a kampány gyakorlatilag „vakon repül”, miközben a végleges célkitűzések és kampányüzenetek várhatóan csak július végén vagy augusztus elején készülnek el.
A helyzet azért is rendkívüli, mert korábbi választási ciklusokban ilyenkorra már hónapokkal korábban ismert volt, hogy az egyes régiókban kik indulnak képviselőjelöltként.
Politikai tanácsadók szerint ez lehetővé tette, hogy a jelöltek fokozatosan építsék ismertségüket és kapcsolatot alakítsanak ki a választókkal. Most azonban sok helyen még mindig nem tudják, pontosan kik lesznek a végleges indulók.
Medvegyev saját magát is a lista élére szeretné
A háttérben jelentős vita folyik az országos lista vezető helyeiről is. Információk szerint az Egységes Oroszország elnöke, Dmitrij Medvegyev azt szeretné, ha ő vezetné a párt listáját az orosz választások során.
A javaslat szerint Medvegyev mögött Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin, valamint a háborús tudósítóként ismert Jevgenyij Poddubnij kapna helyet. A párton belül ugyanakkor több alternatív elképzelés is létezik.
Egyes források szerint akár ötfős vezető lista is kialakulhat, amelyben helyet kaphatna maga Putyin is, illetve Andrej Belouszov védelmi miniszter vagy más magas rangú állami vezetők. Korábban felmerült Szergej Lavrov külügyminiszter neve is, de a legfrissebb információk szerint ő nem mutat különösebb érdeklődést egy parlamenti szerepvállalás iránt.
Az Egységes Oroszország vezetése várhatóan a június végén esedékes pártkongresszuson dönthet a kérdésben.
Külön figyelmet kapnak a háborúban részt vett katonák is. A párt előválasztásain több tucat olyan jelölt végzett az élen, aki valamilyen módon kapcsolódott az ukrajnai háborúhoz. Egyes becslések szerint akár ötvennél is több jelenlegi vagy volt katona, illetve veterán juthat parlamenti mandátumhoz az Egységes Oroszország színeiben.
Emellett a Kremlben állítólag azt is mérlegelik, hogy elesett katonák özvegyeit is szerepeltetik a listákon. Ezzel a vezetés a háború társadalmi támogatottságát és a katonacsaládok iránti szolidaritást kívánhatja hangsúlyozni.
Program nélkül vágnának neki a kampánynak
A legnagyobb kritikát ugyanakkor az váltja ki, hogy a párt választási programja várhatóan csak augusztus végén kerül nyilvánosságra, vagyis alig egy hónappal a szavazás előtt.
Politikai tanácsadók szerint ez rendkívül kockázatos lépés, hiszen a választási kampány egyik legfontosabb eleme éppen a program és az arra épülő üzenetrendszer lenne. Egy, a kampányban részt vevő szakember a Meduzának úgy fogalmazott, hogy „teljes őrültség” ilyen későre hagyni a program bemutatását.
A háttérben ugyanakkor komoly bizonytalanság húzódhat meg. Egy pártközeli forrás szerint jelenleg senki sem tudja pontosan megjósolni, hogyan alakul a következő hónapokban az ukrajnai háború, milyen állapotba kerül az orosz gazdaság, vagy milyen új kihívásokkal kell szembenéznie Oroszországnak.
Éppen ezért a döntéshozók kivárnak, és csak a választásokhoz közeledve kívánják meghatározni azokat a fő üzeneteket, amelyekkel Putyin pártja megpróbálja megszólítani a választókat. A bizonytalanság azonban egyre több szereplő szerint veszélyeztetheti az Egységes Oroszország kampányának hatékonyságát, különösen egy olyan időszakban, amikor a háború és a gazdasági helyzet továbbra is meghatározza az orosz belpolitikát.