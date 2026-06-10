Teljes a káosz Putyin pártjában a választások előtt – elképesztő fordulat jöhet Oroszországban

Mindössze három hónap van hátra az orosz parlamenti választásokig, de Putyin hatalmi bázisának számító Egységes Oroszország még mindig nem rendelkezik végleges programmal, és a jelöltlisták körül is komoly bizonytalanság uralkodik. Orosz sajtóértesülések szerint a párton belül és a Kremlben is egyre többen elégedetlenek a kampány előkészítésének állapotával.

Putyin pártja még mindig nem mutatta be végleges programját az orosz választások előtt

Fotó: AFP

A Meduza értesülései szerint az Egységes Oroszország kampánya szokatlanul későn áll össze. Több, a folyamatokra rálátó forrás szerint még mindig nem dőlt el véglegesen, kik szerepelnek majd a párt országos listáján, és a kampány fő üzeneteit sem határozták meg. Egy, a Kreml politikai blokkjához közel álló forrás úgy fogalmazott: a kampány gyakorlatilag „vakon repül”, miközben a végleges célkitűzések és kampányüzenetek várhatóan csak július végén vagy augusztus elején készülnek el.

A helyzet azért is rendkívüli, mert korábbi választási ciklusokban ilyenkorra már hónapokkal korábban ismert volt, hogy az egyes régiókban kik indulnak képviselőjelöltként.

Politikai tanácsadók szerint ez lehetővé tette, hogy a jelöltek fokozatosan építsék ismertségüket és kapcsolatot alakítsanak ki a választókkal. Most azonban sok helyen még mindig nem tudják, pontosan kik lesznek a végleges indulók.

Medvegyev saját magát is a lista élére szeretné

A háttérben jelentős vita folyik az országos lista vezető helyeiről is. Információk szerint az Egységes Oroszország elnöke, Dmitrij Medvegyev azt szeretné, ha ő vezetné a párt listáját az orosz választások során.

A javaslat szerint Medvegyev mögött Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin, valamint a háborús tudósítóként ismert Jevgenyij Poddubnij kapna helyet. A párton belül ugyanakkor több alternatív elképzelés is létezik.

Egyes források szerint akár ötfős vezető lista is kialakulhat, amelyben helyet kaphatna maga Putyin is, illetve Andrej Belouszov védelmi miniszter vagy más magas rangú állami vezetők. Korábban felmerült Szergej Lavrov külügyminiszter neve is, de a legfrissebb információk szerint ő nem mutat különösebb érdeklődést egy parlamenti szerepvállalás iránt.