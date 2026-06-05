Putyin üzent Zelenszkijnek, ez most már tényleg a végjáték lehet – fontos beszédet mondott az orosz elnök

Putyin a Szentpétervári Gazdasági Fórumon tartott nemzetközi sajtóeseményen ismét a háború és a béke kérdését állította beszéde középpontjába, amikor kijelentette, hogy Oroszország kész lezárni a háborút Ukrajnával az Anchorage-ban korábban elért megállapodások alapján. Putyin szerint a konfliktus rendezése elvileg már körvonalazódott, és a béke feltételei adottak lennének, a folyamat azonban jelenleg Kijev politikai döntésén múlik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

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Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és kész a diplomáciai rendezésre, ugyanakkor szerinte Ukrajna vezetésének kell meghoznia azt a döntést, amely lehetővé teszi a háború lezárását. Az orosz elnök állítása szerint a „béke Anchorage” néven emlegetett korábbi egyeztetések egy olyan keretet hoztak létre, amelyre egy végleges megállapodás is épülhetne, ha a felek politikailag hajlandók lennének elfogadni azt.

A beszédben Putyin ismét kitért a háború katonai dimenziójára is, és azt állította, hogy az orosz fegyveres erők minden frontszakaszon előrenyomulnak. Szerinte Ukrajna jelentős emberveszteségeket szenved el, beleértve a dezertálásokat és a folyamatos állománycsökkenést, ami hosszabb távon meghatározhatja a háború kimenetelét. Putyin értelmezése szerint a katonai helyzet végső soron a tárgyalási pozíciókat is befolyásolja.

Putyin ugyanakkor kiemelte, hogy Oroszország nem zárkózik el a politikai rendezéstől, és a háború lezárása akár gyorsan is megtörténhetne, ha Ukrajna elfogadná a korábban körvonalazott feltételeket. Az orosz elnök szerint a konfliktus jelenlegi elhúzódása nem Moszkva szándékán múlik, hanem azon, hogy Kijev nem hajlandó kompromisszumra.

A háború nemzetközi vonatkozásairól szólva Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország nem tervezi a NATO-val való közvetlen katonai konfrontációt, és az ezzel kapcsolatos nyugati állításokat politikai provokációnak nevezte. Szerinte a jelenlegi feszültségek mesterségesen fenntartott narratívákból is táplálkoznak, amelyek célja Oroszország nemzetközi elszigetelése.