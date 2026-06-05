Putyin üzent Zelenszkijnek, ez most már tényleg a végjáték lehet – fontos beszédet mondott az orosz elnök

Putyin a Szentpétervári Gazdasági Fórumon tartott nemzetközi sajtóeseményen ismét a háború és a béke kérdését állította beszéde középpontjába, amikor kijelentette, hogy Oroszország kész lezárni a háborút Ukrajnával az Anchorage-ban korábban elért megállapodások alapján. Putyin szerint a konfliktus rendezése elvileg már körvonalazódott, és a béke feltételei adottak lennének, a folyamat azonban jelenleg Kijev politikai döntésén múlik.
Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és kész a diplomáciai rendezésre, ugyanakkor szerinte Ukrajna vezetésének kell meghoznia azt a döntést, amely lehetővé teszi a háború lezárását. Az orosz elnök állítása szerint a „béke Anchorage” néven emlegetett korábbi egyeztetések egy olyan keretet hoztak létre, amelyre egy végleges megállapodás is épülhetne, ha a felek politikailag hajlandók lennének elfogadni azt.
A beszédben Putyin ismét kitért a háború katonai dimenziójára is, és azt állította, hogy az orosz fegyveres erők minden frontszakaszon előrenyomulnak. Szerinte Ukrajna jelentős emberveszteségeket szenved el, beleértve a dezertálásokat és a folyamatos állománycsökkenést, ami hosszabb távon meghatározhatja a háború kimenetelét. Putyin értelmezése szerint a katonai helyzet végső soron a tárgyalási pozíciókat is befolyásolja.
Putyin ugyanakkor kiemelte, hogy Oroszország nem zárkózik el a politikai rendezéstől, és a háború lezárása akár gyorsan is megtörténhetne, ha Ukrajna elfogadná a korábban körvonalazott feltételeket. Az orosz elnök szerint a konfliktus jelenlegi elhúzódása nem Moszkva szándékán múlik, hanem azon, hogy Kijev nem hajlandó kompromisszumra.
A háború nemzetközi vonatkozásairól szólva Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország nem tervezi a NATO-val való közvetlen katonai konfrontációt, és az ezzel kapcsolatos nyugati állításokat politikai provokációnak nevezte. Szerinte a jelenlegi feszültségek mesterségesen fenntartott narratívákból is táplálkoznak, amelyek célja Oroszország nemzetközi elszigetelése.
Putyin beszédében az Európai Unió is szerepet kapott: az orosz elnök szerint Moszkva nem utasítja el az EU-val való párbeszédet, de Brüsszel jelenleg nem semleges szereplő, mivel aktívan támogatja Ukrajnát. Ugyanakkor Putyin szerint továbbra is léteznek informális kapcsolati csatornák, amelyek fenntartják a minimális kommunikációt.
A globális erőviszonyokról szólva Putyin kiemelte Kína és India szerepét, amelyek szerinte Oroszország legfontosabb stratégiai partnerei. A három ország kapcsolata nem katonai szövetségként, hanem természetes gazdasági és politikai együttműködésként fejlődik, amely hozzájárul egy többpólusú világrend kialakulásához. Putyin szerint ez a folyamat már hosszú ideje zajlik, és nem kizárólag a háború következménye.
A háború gazdasági hatásairól is beszélt, és azt állította, hogy Oroszország gazdasága stabil, a reáljövedelmek növekednek, és az állam képes kezelni a katonai kiadások terheit. Ugyanakkor elismerte, hogy a háború és a szankciók komoly kihívásokat jelentenek, amelyek hosszú távon is befolyásolják a gazdasági folyamatokat.
A Szentpétervári Gazdasági Fórum így ismét a háború, a béketárgyalások és a nagyhatalmi viszonyok köré szerveződött, ahol Putyin üzenete egyszerre szólt a kompromisszum lehetőségéről és a katonai nyomás fenntartásáról. A „béke Anchorage” továbbra is a Kreml hivatalos narratívájának egyik központi eleme, amelyre Moszkva a jövőbeni tárgyalásokat is alapozná.
A háború kimenetele továbbra is nyitott, de Putyin üzenete egyértelmű: Oroszország kész a politikai rendezésre, ugyanakkor nem mond le katonai céljairól sem, ha a diplomáciai út nem vezet eredményre.