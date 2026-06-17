Letartóztatták Putyin egykori szövetségesét, a rettegett szentpétervári maffiavezért

Őrizetbe vették Szentpéterváron Ilja Trabert, akit a sajtó korábban Vlagyimir Putyin egyik régi ismerőseként emlegetett. Az ügy részletei egyelőre nem ismertek, de az orosz sajtó szerint az FSZB munkatársai több helyszínen is házkutatást tartottak az üzletemberhez köthető ingatlanokban.

Putyin egyik régi szövetségesét vihette el az FSZB, házkutatást tartottak az ismert üzletembernél

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Putyin neve az elmúlt években többször is felmerült Traber kapcsán, akit az 1990-es évek egyik legismertebb szentpétervári üzletembereként tartanak számon.

A Fontanka beszámolója szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, azaz az FSZB központi apparátusának munkatársai jelentek meg Traber szentpétervári érdekeltségeinél. A hatóságok átkutatták a Leningrádi területen található vidéki házát, valamint a Sztarorusszkaja utcában működő irodáját is.

A hatósági intézkedések oka egyelőre nem ismert, az ügyben hivatalos tájékoztatás nem jelent meg.

Az 1990-es évek egyik legbefolyásosabb üzletembere volt

Ilja Traber a Szovjetunió felbomlását követő időszakban vált ismertté. A kilencvenes években jelentős befolyással rendelkezett a Szentpétervár kikötőjében, valamint az ott működő Szentpétervári Olajterminál felett, amely a Balti-térség egyik legnagyobb olajtermék-átrakó központja.

A Dozsgy televízió 2017-es oknyomozó anyaga szerint Traber azon kevés, még életben lévő egykori alvilági szereplők közé tartozik, akikről nyilvánosan is elhangzott, hogy kapcsolatban álltak Putyinnal. A csatorna riportja szerint az üzletember már a nyolcvanas évek végén műkincskereskedelemmel foglalkozott, majd gyorsan jelentős befolyásra tett szert az árnyékgazdaságban.

A beszámolók szerint vállalkozásai később Északnyugat-Oroszország több kikötőjében is megjelentek.

Korábban perrel válaszolt a róla szóló vádakra

A 2017-es oknyomozó riport megjelenése után Traber rágalmazási pert indított, amelynek nyomán büntetőeljárás is indult. A hatóságok azonban nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan kik ellen folyt az eljárás.

2021-ben házkutatást tartottak a riport készítőinél, Roman Badanyinnál, Mihail Rubinnál és Marija Zsolobovánál is. Az újságírók szerint azonban a hatósági lépések valójában egy másik, Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszterről szóló oknyomozásukkal függhettek össze.