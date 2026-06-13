Putyin megtette a bejelentést, amitől mindenki rettegett – ezt senki nem akarja

Oroszország újabb katonai válaszlépésekre készülhet az ukrán dróntámadások miatt. Putyin szerint az elmúlt hetekben jelentősen megszaporodtak az Ukrajna által végrehajtott támadások, ezért Moszkva fokozni kívánja a katonai nyomást.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A Putyin által Oroszország napja alkalmából rendezett találkozón elhangzottak szerint az orosz vezetés a jövőben még intenzívebb csapásokat mérhet ukrán célpontokra. Az orosz elnök háborús veteránok előtt beszélt arról, hogy szerinte megfelelő választ kell adni az ukrán hadsereg akcióira.

Az államfő kijelentette, hogy Oroszország tovább növeli az ukrán infrastruktúra elleni támadások számát. Megfogalmazása szerint erre azért van szükség, hogy „elvegyék az ellenség kedvét” az oroszországi civil létesítmények elleni támadásoktól.

Egyre mélyebbre csapnak le az ukrán drónok

Az elmúlt hetekben Ukrajna jelentősen növelte a drónokkal végrehajtott műveletek számát. A támadások már nemcsak a határ menti régiókat érintik, hanem az Urálig terjedő orosz területeket is.

Az ukrán hadvezetés elsősorban olajfinomítókat és energetikai létesítményeket vesz célba. Kijev szerint ezek legitim katonai célpontok, mivel az energiaszektor bevételei segítik az orosz hadigépezet működését és a háború finanszírozását.

Az elmúlt napokban több jelentős incidens is történt. Drónok csapódtak be Nyizsnyekamszkban, ahol magasépületek és olajfinomítók is megsérültek. Togliattiban egy petrolkémiai üzemnél keletkezett tűz, míg korábban Szentpétervár környékén is több támadást jelentettek.

Az orosz hatóságok szerint egyes dróntámadások lakóépületeket is értek, amelyek civil áldozatokat követeltek.

Putyin szerint még erősebb válasz érkezhet

A bejelentés alapján a következő időszakban újabb orosz csapások várhatók Ukrajna területén. Putyin nem részletezte, hogy pontosan milyen célpontokat érinthetnek a támadások, de hangsúlyozta, hogy Moszkva válaszolni fog minden olyan akcióra, amelyet az orosz vezetés fenyegetésként értékel.

A háború immár több mint négy éve tart, és a frontvonalak mellett a hátországok is egyre gyakrabban válnak célponttá. Miközben Oroszország és Ukrajna kölcsönösen egymást vádolja a civil infrastruktúra elleni támadásokkal, a konfliktus továbbra sem mutatja a gyors rendezés jeleit.