Több ezer ukrán katonát kerítettek be, Moszkva szerint mészárlás következik

Putyin Pavel Zarubin újságírónak adott interjúban beszélt a kelet-ukrajnai harcokról. Az orosz elnök szerint csapatai több irányból is nyomást gyakorolnak az ukrán alakulatokra, amelyek így egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

Putyin megsemmisülést jósol: több ezer ukrán katonát kerítettek be. Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL

Az orosz állítások szerint az 1. harckocsihadsereg észak felől közelíti meg a térséget, a 3. gépesített lövészhadosztály keletről támad, míg a 144. hadosztály délről próbálja lezárni a bekerítést.

Putyin szerint hamarosan teljes lehet a bekerítés

Az orosz elnök azt mondta, hogy a teljes bekerítéshez már csak mintegy két kilométer hiányzik. Szerinte a térségben állomásozó ukrán erők folyamatos orosz tűz alatt vannak, és a 144. hadosztály feladata a bekerítési művelet befejezése.

Putyin úgy értékelte a helyzetet, hogy az ukrán alakulat számára a harcok folytatása egyre kilátástalanabbá válik, és szerinte a csoport felszámolása elkerülhetetlen.

Az orosz vezető beszélt a Dobropillja környékén zajló harcokról is. Állítása szerint az orosz csapatok áttörték az ukrán hadsereg három védelmi vonalból álló, korábban nehezen bevehetőnek tartott állásrendszerét.

Moszkva szerint az ukrán felderítő és szabotázscsoportokat az orosz ellenőrzés alatt álló területeken gyorsan semlegesítik.

Putyin gúnyosan reagált az ukrán sikerekről szóló európai kijelentésekre

Az orosz elnök azokra az európai politikusi nyilatkozatokra is reagált, amelyek szerint az ukrán hadsereg sikereket ér el a fronton.

Putyin ironikusan azt mondta: ha Ukrajna valóban folyamatosan területeket foglalna vissza, akkor a nyugati vezetőknek egyszerűen csak várniuk kellene, amíg Oroszország stratégiai vereséget szenved.

„Akkor várjanak” – fogalmazott az orosz elnök.

A háborúban mindkét fél rendszeresen közöl a saját helyzetét kedvezően bemutató jelentéseket, a front pontos állását pedig független források sok esetben csak később tudják ellenőrizni.