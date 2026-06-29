Zelenszkij meglepő ajánlatot küldött Moszkvának, most megérkezett Putyin válasza

Az orosz állami televízió által közzétett, mintegy 25 perces interjúban Putyin részletesen beszélt az országot érintő problémákról. Elismerte, hogy az ukrán csapások károkat okoznak az energetikai infrastruktúrában, ugyanakkor azt állította, hogy az üzemanyaghiány nem jelent súlyos válságot.

Putyin szerint az üzemanyaghiány nem kritikus, a Kreml pedig elutasította Ukrajna új békejavaslatát

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Az orosz elnök szerint a legfontosabb feladat a légvédelmi rendszerek gyártásának felgyorsítása, emellett az olajfinomítók helyreállítását is gyorsabb ütemben kell elvégezni. Hozzátette, szükség esetén import üzemanyaggal is biztosítani kell az ellátást.

Putyin külön kitért a Krím ellátására is. Azt mondta, hogy a félszigetre szárazföldön és tengeri útvonalakon is növelni fogják az üzemanyag-szállításokat, és biztos benne, hogy ezt a feladatot sikeresen megoldják.

Az orosz államfő úgy fogalmazott, hogy az ukrán hadsereg olajipari létesítmények elleni támadásainak célja nem katonai, hanem pszichológiai nyomásgyakorlás. Szerinte ezekkel az akciókkal Ukrajna azt próbálja elérni, hogy az orosz társadalom elveszítse a bizalmát saját erejében és megosztottá váljon.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a támadások szerinte nem befolyásolják a harctéri helyzetet.

A Kreml elutasította Ukrajna új békejavaslatát

A Kreml vezetője arról is beszélt, hogy Ukrajna egy új békejavaslatot tett Moszkvának. Elmondása szerint Kijev azt indítványozta, hogy a felek kölcsönösen függesszék fel a mélyen az ellenfél területére irányuló csapásokat.

Putyin szerint ezt Oroszország visszautasította, mert úgy véli, hogy az orosz válaszcsapások nagyobb katonai hatást fejtenek ki.

Az orosz elnök azt is állította, hogy Ukrajna egy másik javaslatot is megfogalmazott, amely szerint a harcokat kizárólag a donyecki, luhanszki, herszoni és zaporizzsjai térségre korlátoznák, a többi frontszakaszon pedig beszüntetnék az összecsapásokat.

Putyin szerint Moszkva ezt az elképzelést is elutasította, mert szerinte ez lehetőséget adna az ukrán hadseregnek arra, hogy más régiókból csapatokat csoportosítson át ezekre a frontszakaszokra.

Az interjúban az orosz elnök ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország stabilan működik, és szerinte az ország megfelelő tartalékokkal rendelkezik a jelenlegi nehézségek kezelésére.