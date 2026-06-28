Drámai rajtaütés: három rendőrautó zárta körbe a menekülő bűnözőt – videó

Három civil rendőrautó zárta el az utat egy feltételezetten lopott jármű elől egy melbourne-i benzinkútnál. A rajtaütéssel a rendőrök egy ötnapos bűnözési sorozatnak vetettek véget – írja a DailyMail.

Rajtaütés a benzinkútnál: fegyvert és maszkot is találtak az autóban (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A rendőrség szerint a Hyundai személyautót a város nyugati részén, Tarneit egyik töltőállomásán állították meg, miközben az egyik utas éppen tankolt. A biztonsági kamerák felvételein látszik, ahogy az utas visszarohan az autóba, miközben két civil rendőrségi terepjáró hirtelen megérkezik, és két oldalról is blokkolja a járművet.

A sofőr megpróbált elmenekülni, miközben a rendőrök próbálták kinyitni az ajtókat. A járműnek rövid időre sikerült kimozdulnia, ám ekkor egy harmadik rendőrautó is megérkezett, és teljesen elzárta az útját.

A rendőrök végül kiszedték a sofőrt és az utasokat az autóból. A hatóságok közlése szerint egy kést és egy maszkot is lefoglaltak.

A rendőrök hat 14 és 22 év közötti személy ellen emeltek betöréssel és rablással kapcsolatos vádat.

🇦🇺 Dramatic footage has emerged out of Australia showing police swarming a service station to arrest four suspects linked to a wave of serious crimes across Melbourne.



Five people were detained at the scene, while a sixth man was arrested earlier in Werribee. All six now face… pic.twitter.com/wwGhYqMUxv — Alex James Report (@AlexJamesReport) June 27, 2026

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