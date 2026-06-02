Minden háztartásban megtalálhatóak és rákot okozhatnak – ne használja őket!

Különösen a konyhában használt műanyag ételtárolók, PET-palackok és műanyag fóliák miatt érdemes körültekintőnek lenni. A szakember szerint a műanyagokból hő hatására olyan anyagok szabadulhatnak fel, amelyek összefüggésbe hozhatók egyes ráktípusok kialakulásával – írja a Seoul Economic Daily.
Napi használatban vannak és rákot okozhatnak
A szakértő azt tanácsolja, hogy az ételeket soha ne műanyag edényben melegítsük, helyettük inkább üveg-, kerámia- vagy rozsdamentes acél tárolókat használjunk. A lakások levegőjének minősége szintén komoly figyelmet érdemel.
Az illatgyertyák és a légfrissítők szennyezhetik a beltéri levegőt, így a hosszútávú légszennyezettség krónikus gyulladást idézhet elő a szervezetben, ami kedvezőtlen környezetet teremthet a rák kialakulásához.
A szakember ezért napi rendszeres szellőztetést és főzés közben a páraelszívó használatát javasolja. Óvatosságra intett az erős vegyszereket tartalmazó tisztítószerekkel kapcsolatban is, különösen a rosszul szellőző helyiségekben. Szerinte érdemes kímélőbb, illatanyagoktól mentes termékeket vagy természetes alternatívákat, például szódabikarbónát és ecetet választani.
A rovarirtók használatát szintén ajánlott minimálisra csökkenteni, különösen kisgyermekes háztartásokban.
A szakértő szerint a friss alapanyagokból készített ételek előnyben részesítése és a feldolgozott élelmiszerek visszaszorítása hosszú távon sokat tehet az egészség megőrzéséért.
A krónikus alváshiány növelheti a rák kockázatát
Egy friss amerikai kutatás szerint az álmatlanságban szenvedő fiatal nőknél jelentősen magasabb lehet bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázata. A szakértők azt találták, hogy a tartós alvászavar akár a hormonális egyensúlyt is felboríthatja, ami összefüggésbe hozható többek között a mell- és méhrák gyakoribb előfordulásával.
Hatásos az új rák elleni csodaszer
Egy 2026-os nemzetközi klinikai vizsgálatban egy új rákellenes injekció látványos eredményeket hozott végstádiumú betegeknél. A kutatás szerint 15 páciensnél teljesen eltűnt a daganat, miközben a résztvevők egy részénél jelentős javulást is mértek. Az orvosok példátlannak nevezték az eredményt.