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rák

Minden háztartásban megtalálhatóak és rákot okozhatnak – ne használja őket!

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Egy brit háziorvos szerint néhány egyszerű változtatással jelentősen csökkenthető a szervezetet érő káros vegyi anyagok mennyisége. A szakértő arra figyelmeztetett, hogy bizonyos hétköznapi szokások és háztartásbeli eszközök hosszú távon növelhetik a rák kialakulásának kockázatát.
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rákveszélyforrásszokásháztartási cikk

Különösen a konyhában használt műanyag ételtárolók, PET-palackok és műanyag fóliák miatt érdemes körültekintőnek lenni. A szakember szerint a műanyagokból hő hatására olyan anyagok szabadulhatnak fel, amelyek összefüggésbe hozhatók egyes ráktípusok kialakulásával írja a Seoul Economic Daily.

rák, illatgyertya
Az illatgyertyák is rákot okozhatnak.
Fotó: Unsplash

Napi használatban vannak és rákot okozhatnak

A szakértő azt tanácsolja, hogy az ételeket soha ne műanyag edényben melegítsük, helyettük inkább üveg-, kerámia- vagy rozsdamentes acél tárolókat használjunk. A lakások levegőjének minősége szintén komoly figyelmet érdemel.

Az illatgyertyák és a légfrissítők szennyezhetik a beltéri levegőt, így a hosszútávú légszennyezettség krónikus gyulladást idézhet elő a szervezetben, ami kedvezőtlen környezetet teremthet a rák kialakulásához. 

A szakember ezért napi rendszeres szellőztetést és főzés közben a páraelszívó használatát javasolja. Óvatosságra intett az erős vegyszereket tartalmazó tisztítószerekkel kapcsolatban is, különösen a rosszul szellőző helyiségekben. Szerinte érdemes kímélőbb, illatanyagoktól mentes termékeket vagy természetes alternatívákat, például szódabikarbónát és ecetet választani. 

A rovarirtók használatát szintén ajánlott minimálisra csökkenteni, különösen kisgyermekes háztartásokban.

 A szakértő szerint a friss alapanyagokból készített ételek előnyben részesítése és a feldolgozott élelmiszerek visszaszorítása hosszú távon sokat tehet az egészség megőrzéséért.

A  krónikus alváshiány növelheti a rák kockázatát 

Egy friss amerikai kutatás szerint az álmatlanságban szenvedő fiatal nőknél jelentősen magasabb lehet bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázata. A szakértők azt találták, hogy a tartós alvászavar akár a hormonális egyensúlyt is felboríthatja, ami összefüggésbe hozható többek között a mell- és méhrák gyakoribb előfordulásával.

 

Hatásos az új rák elleni csodaszer

Egy 2026-os nemzetközi klinikai vizsgálatban egy új rákellenes injekció látványos eredményeket hozott végstádiumú betegeknél. A kutatás szerint 15 páciensnél teljesen eltűnt a daganat, miközben a résztvevők egy részénél jelentős javulást is mértek. Az orvosok példátlannak nevezték az eredményt.

 

 

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