Minden háztartásban megtalálhatóak és rákot okozhatnak – ne használja őket!

Különösen a konyhában használt műanyag ételtárolók, PET-palackok és műanyag fóliák miatt érdemes körültekintőnek lenni. A szakember szerint a műanyagokból hő hatására olyan anyagok szabadulhatnak fel, amelyek összefüggésbe hozhatók egyes ráktípusok kialakulásával – írja a Seoul Economic Daily.

Az illatgyertyák is rákot okozhatnak.

Fotó: Unsplash

Napi használatban vannak és rákot okozhatnak

A szakértő azt tanácsolja, hogy az ételeket soha ne műanyag edényben melegítsük, helyettük inkább üveg-, kerámia- vagy rozsdamentes acél tárolókat használjunk. A lakások levegőjének minősége szintén komoly figyelmet érdemel.

Az illatgyertyák és a légfrissítők szennyezhetik a beltéri levegőt, így a hosszútávú légszennyezettség krónikus gyulladást idézhet elő a szervezetben, ami kedvezőtlen környezetet teremthet a rák kialakulásához.

A szakember ezért napi rendszeres szellőztetést és főzés közben a páraelszívó használatát javasolja. Óvatosságra intett az erős vegyszereket tartalmazó tisztítószerekkel kapcsolatban is, különösen a rosszul szellőző helyiségekben. Szerinte érdemes kímélőbb, illatanyagoktól mentes termékeket vagy természetes alternatívákat, például szódabikarbónát és ecetet választani.

A rovarirtók használatát szintén ajánlott minimálisra csökkenteni, különösen kisgyermekes háztartásokban.

A szakértő szerint a friss alapanyagokból készített ételek előnyben részesítése és a feldolgozott élelmiszerek visszaszorítása hosszú távon sokat tehet az egészség megőrzéséért.