Új trend terjed az ismerkedésben, de könnyen csalódás lehet a vége

A The Independenten megjelent írás egy új randitrenddel, a wildfloweringgel foglalkozik, amelynek lényege, hogy az ismerkedést a felek természetesebben, kevesebb elvárással és azonnali címkézés nélkül hagyják alakulni. A jelenség előnye, hogy leveheti a nyomást az első randikról, és több teret adhat a valódi kapcsolódásnak. A szakértők szerint ugyanakkor könnyen bizonytalanságot, félreértést és csalódást okozhat, ha a két fél mást vár a kapcsolattól.

Új randitrend terjed a fiatalok körében, a wildflowering Fotó: Izumi / Unsplash / https://unsplash.com/photos/red-and-white-led-lighted-heart-decor-jS4UNRCMqUk

Mi az a wildflowering?

Új randitrend terjed a fiatalok körében, amely a szigorú párkapcsolati elvárások helyett a természetes kapcsolódásra helyezi a hangsúlyt. A wildflowering szó szerint nagyjából „vadvirágként növekedést” jelent: a lényege, hogy az ismerkedés úgy bontakozzon ki, mint egy vadvirág, szabadon, erőltetés nélkül, előre megírt menetrend nélkül.

A trend fő üzenete, hogy az első találkozásoknál nem kell azonnal eldönteni, lehet-e a másikból komoly társ, házastárs vagy hosszú távú partner. A hangsúly inkább azon van, hogy két ember kíváncsian, nyitottan figyelje, milyen irányba fejlődik közöttük a kémia és a vonzalom.

A wildflowering leveheti a nyomást a randizásról

A wildflowering azoknak lehet vonzó, akik belefáradtak a társkereső alkalmazások gyors ítélkezésébe és az első randik állásinterjú-szerű hangulatába. Sokan már az első találkozáskor azt mérlegelik, kipipálja-e a másik az összes elvárásukat, ez pedig könnyen megöli a természetes kapcsolódást.

A lazább hozzáállás segíthet abban, hogy az emberek nyitottabbak legyenek, több időt adjanak egymásnak, és ne zárjanak ki valakit túl gyorsan. A trend különösen azoknak adhat mozgásteret, akik lassabban köteleződnek el, és időre van szükségük ahhoz, hogy megértsék, valójában mit szeretnének.

A wildflowering könnyen félreértésekhez vezethet

A trend legnagyobb kockázata, hogy a „majd meglátjuk, mi lesz” hozzáállás bizonytalanná teheti a kapcsolatot. Az egyik fél komolyabb irányba haladna, a másik viszont csak laza ismerkedést akar, és ez gyorsan csalódáshoz vezethet.

A wildflowering akkor működhet, ha a felek őszintén beszélnek az elvárásaikról. Világos kommunikáció nélkül a szabadság könnyen ködösítésnek tűnhet, az ismerkedés pedig időpazarlássá válhat.