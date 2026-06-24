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rendőr

Lebukott a helyi Schumacher: 12 éves sofőrt csíptek nyakon a rendőrök

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A fiatal fiú órákon át vezetett az autópályán. A lebukást követően elképesztő kifogással próbálta menteni magát a rendőrök előtt.
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rendőrlopásátverés

A Forma-1-es pilóták - köztük a legendás, hétszeres világbajnok, Michael Schumacher is -, korán kezdik: a legtöbbjük majdhogynem előbb tanul meg vezetni, mint járni. Azt nem tudni, hasonló ambíciók hajtják-e, mindenesetre egy 12 éves fiúnak a múlt hét folyamán sikerült meglovasítania a szomszédja autóját, majd ezt követően hat órán át vezetett egy forgalmas autópályán, mielőtt a rendőrök kérdőre vonták, és aki a lebukást követően azzal a kifogással próbálta menteni magát, hogy törpenövésű felnőtt.

Felforrósodott autóból mentettek ki a rendőrök egy 2 éves kisgyermeket az Egyesült Államokban.
12 éves sofőrt csíptek nyakon a rendőrök (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Szemtelenül fiatal sofőrt állítottak elő a rendőrök 

A gyanú először akkor merült fel, amikor a dél-kínai fiúnak - akit a helyi médiában csak Luo néven emlegettek -, nem volt készpénze egy fizetőkapunál, így a személyzet a járműhöz lépett. Amikor közel értek az autóhoz, a dolgozók hamar észrevették, hogy valami nincsen rendben, és faggatni kezdték a fiatalos kinézetű sofőrt, aki viszont azt állította, valójában felnőtt, az alacsony termete csupán a törpenövés következménye. 

A személyzetet azonban ez nem győzte meg, ezért értesítették a rendőrséget. A 12 éves fiú - akiről kiderült, hogy természetesen nem rendelkezik jogosítvánnyal -, a hatóság embereinek azzal a történettel állt elő, hogy a nagymamájához tartott, az autó a nagynénjéé, és hogy korábban soha nem vezetett, csak menet közben sajátította el. Később viszont kiderült, a jármű Luo szomszédjáé - akinek egyébként fel sem tűnt a lopás, amíg a rendőrség nem értesítette -, és titokban egy ideje tanult már vezetni néhány barátjával. 

Bár végül sem a fiú, sem az édesapja nem kapott hivatalos büntetést, a rendőrség mindkettőjük figyelmét felhívta arra, a felelőtlen kaland akár komolyabb következményekkel is járhatott volna. Az apát továbbá arra utasították, ügyeljen jobban a gyermekeire, és tanítsa meg nekik az alapvető közlekedésbiztonságot - írja a Daily Star.

 

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