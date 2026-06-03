A fél internet ezen a videón nevet: félmeztelen óriást igazoltattak a rendőrök

Egy különös rendőri intézkedés miatt került a figyelem középpontjába Maryland állam egyik külvárosa. A mobiltelefonnal rögzített felvételen több rendőr próbálja megfékezni a rendkívül magas és erős testalkatú férfit, aki a videó alapján hevesen ellenáll az elfogásnak – írja a New York Post.
A rendőri intézkedés miatt Hagridot emlegeti az egész internet
A beszámolók szerint az eset Clarksburg térségében történt, nem messze Washingtontól. A férfi szakállasan, elhanyagolt ruházatban látható, miközben több rendőr próbálja irányítás alá vonni a helyzetet. A jelenet azonban váratlanul még bizarrabbá vált, amikor a dulakodás közben a férfi nadrágja és alsóneműje is lecsúszott, így deréktól lefelé teljesen meztelenné vált.
A videón az is látszik, hogy a férfi ezt követően is ellenáll az intézkedésnek. Egy ponton egy rendőrautó mellett áll, miközben egy rendőrnő sokkolót alkalmaz vele szemben.
A felvétel gyorsan bejárta a közösségi oldalakat, ahol sokan azonnal a Harry Potter-filmekből ismert Hagridhoz hasonlították a férfit. Több kommentelő szerint a hatalmas termet, a hosszú haj és a bozontos szakáll szinte megtévesztően emlékeztetett a népszerű karakterre.
A videó hitelességét egyelőre nem erősítették meg független források, a helyi rendőrség pedig további tájékoztatást ígért az üggyel kapcsolatban.
Az azonban már most biztos, hogy a különös jelenet az elmúlt napok egyik legtöbbet megosztott felvétele lett az interneten.
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