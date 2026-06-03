A fél internet ezen a videón nevet: félmeztelen óriást igazoltattak a rendőrök

Egy különös rendőri intézkedés miatt került a figyelem középpontjába Maryland állam egyik külvárosa. A mobiltelefonnal rögzített felvételen több rendőr próbálja megfékezni a rendkívül magas és erős testalkatú férfit, aki a videó alapján hevesen ellenáll az elfogásnak – írja a New York Post.

A rendőri intézkedésről készült felvétel pillanatok alatt vírusként terjedt el a közösségi médiában Fotó:Illusztráció/Unsplash

A rendőri intézkedés miatt Hagridot emlegeti az egész internet

A beszámolók szerint az eset Clarksburg térségében történt, nem messze Washingtontól. A férfi szakállasan, elhanyagolt ruházatban látható, miközben több rendőr próbálja irányítás alá vonni a helyzetet. A jelenet azonban váratlanul még bizarrabbá vált, amikor a dulakodás közben a férfi nadrágja és alsóneműje is lecsúszott, így deréktól lefelé teljesen meztelenné vált.

A videón az is látszik, hogy a férfi ezt követően is ellenáll az intézkedésnek. Egy ponton egy rendőrautó mellett áll, miközben egy rendőrnő sokkolót alkalmaz vele szemben.

POLICE STRUGGLE WITH 400 POUND WHITE MAN AS HIS PANTS COME OFF AND HE IS ASS OUT pic.twitter.com/n75Bnyq3AU — TicketTV (@TicketTV1) June 2, 2026

A felvétel gyorsan bejárta a közösségi oldalakat, ahol sokan azonnal a Harry Potter-filmekből ismert Hagridhoz hasonlították a férfit. Több kommentelő szerint a hatalmas termet, a hosszú haj és a bozontos szakáll szinte megtévesztően emlékeztetett a népszerű karakterre.

A videó hitelességét egyelőre nem erősítették meg független források, a helyi rendőrség pedig további tájékoztatást ígért az üggyel kapcsolatban.

Az azonban már most biztos, hogy a különös jelenet az elmúlt napok egyik legtöbbet megosztott felvétele lett az interneten.

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Megható jelenetet rögzített a kamera New Yorkban, ahol rendőrök siettek egy bajba jutott kacsacsalád segítségére. A kiskacsák mentése végül sikerrel zárult, miután 11 apró madarat emeltek ki egy viharcsatornából.

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