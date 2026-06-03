Történelmi pillanat: felszállt az a repülőgép, amely 22 órán át képes megállás nélkül a levegőben maradni

A gép a Qantas légitársaság úgynevezett Project Sunrise programjának részeként készül, amelynek célja, hogy Ausztrália keleti partvidékét megszakítás nélküli járatokkal kösse össze Londonnal és New Yorkkal. Ha a projekt sikerrel jár, teljesen új fejezet nyílhat a távolsági repülés történetében, hívta fel a figyelmet az Independent.
Közel négy órán át tartott a tesztrepülés Franciaország felett
Az Airbus A350-1000 típusú repülőgép kedden emelkedett a levegőbe a franciaországi Toulouse-ból. A tesztrepülés három óra és 43 percig tartott, a gép Franciaország nyugati része és az Atlanti-óceán partvidéke felett hajtott végre manővereket.
A fedélzeten két Airbus tesztpilóta és egy repülési mérnök tartózkodott. A szakemberek többek között a hajtóművek, a fedélzeti rendszerek és az ultra hosszú távú repülésekhez kialakított speciális üzemanyagrendszer működését ellenőrizték.
A Project Sunrise-program egyik legnagyobb különlegessége, hogy az Airbusokat speciálisan átalakítják a rendkívüli távolságok teljesítésére. A Qantas összesen 12 darab ilyen repülőgépet rendelt. Mindegyik gép pluszban kap egy 20 ezer literes üzemanyagtartályt, amely lehetővé teszi, hogy akár 22 órán keresztül is a levegőben maradjon tankolás nélkül. Ez a repülési idő jelenleg példátlannak számít a kereskedelmi légiközlekedésben.
A Qantas azt is bejelentette, hogy a programban részt vevő valamennyi Airbus új generációs fedélzeti hűtőrendszert kap. A fejlesztés könnyebb és energiahatékonyabb berendezéseket használ, amelyek hosszú repülések során is megbízhatóan működnek.
Ez különösen fontos a több mint húszórás utak esetében, ahol a fedélzeti ellátás és az élelmiszerek tárolása kiemelt szerepet kap.
London lehet a világ legtávolabbi közvetlen célállomása
A tervek szerint a Project Sunrise elsődleges célja a Sydney és London közötti közvetlen járat elindítása lesz. A közel 10 ezer tengeri mérföldes útvonal a világ leghosszabb, közvetlen távolság alapján üzemelő utasszállító járatává válhat.
A Qantas emellett New Yorkot is közvetlenül összekötné Ausztráliával. Jelenleg az ilyen utazások legalább egy átszállást igényelnek, ami jelentősen megnöveli a menetidőt.
Az új Airbusok nem a maximális utaskapacitásra épülnek. Míg egy hagyományos A350-es lényegesen több embert szállíthat, a Project Sunrise gépein mindössze 238 ülőhely lesz.
A légitársaság szerint ez nagyobb kényelmet biztosít az utasok számára, miközben a kisebb terhelés és a csökkentett tömeg javítja a gép hatékonyságát az extrém hosszú utak során.
Hamarosan eldőlhet, mikor indulnak az első járatok
Az első sikeres tesztrepülés csupán a kezdet. A következő két hónapban a repülőgép összesen mintegy 80 órányi tesztrepülésen és földi vizsgálaton vesz részt. Közben már készül a második Project Sunrise Airbus is.
A Qantas tervei szerint az első ilyen különleges repülőgép 2027 áprilisában érkezik meg a légitársasághoz. A vállalat még ebben a hónapban bejelentheti, hogy pontosan melyik útvonalon indul el először a világ egyik legambiciózusabb légi közlekedési projektje.
Ha minden a tervek szerint halad, néhány éven belül valósággá válhat az, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt: egyetlen felszállással eljutni Ausztráliából Európába vagy az Egyesült Államokba.
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