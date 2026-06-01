Pánik a repülőn: visszafordult egy járat az óceán felett

Rendkívüli intézkedésekre volt szükség egy Spanyolországba tartó United Airlines-járaton, miután a repülés közben felmerült egy lehetséges biztonsági kockázat. A Newark Liberty Nemzetközi Repülőtérről Palma de Mallorcára induló gép szombat este kénytelen volt visszatérni kiindulási repülőterére.
A Boeing 767-es típusú repülőgép mintegy három órával a felszállás után fordult vissza, majd helyi idő szerint este fél tíz körül landolt Newarkban. A fedélzeten 190 utas és 12 fős személyzet tartózkodott - írja a The Guardian.

Az eset után átvizsgálták a repülőt.

 

Visszafordították a repülőt egy gyanús Bluetooth-eszköz miatt

Az eset hátterében egy olyan Bluetooth-eszköz állhatott, amelynek neve egy aggodalomra okot adó, négybetűs kifejezést tartalmazott. A légiforgalmi irányítás kommunikációja szerint emiatt biztonsági ellenőrzést rendeltek el. Több utas beszámolója alapján a személyzet többször felszólította a fedélzeten tartózkodókat, hogy kapcsolják ki Bluetooth-kapcsolattal működő eszközeiket, ám két készülék továbbra is aktív maradt. 

A légitársaság és a földi irányítóközpont egyeztetését követően a gép visszafordult.

Leszállás után az utasokat leszállították, miközben a hatóságok átvizsgálták a repülőgépet. A biztonsági ellenőrzésben a repülőtéri rendőrség mellett a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) és a Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) munkatársai is részt vettek. A United Airlines nem közölt részletes információkat az incidensről, ugyanakkor megerősítette, hogy az utasok számára pótló járatot biztosítottak. Az új személyzettel közlekedő gép vasárnap hajnalban indult útnak, és a délutáni órákban érkezett meg Palma de Mallorcára.

Az eset egy újabb kellemetlen incidens a légitársaság számára.

Egy nappal korábban egy Chicagóból Minneapolisba tartó United-járatot kellett eltéríteni Wisconsin államba, miután egy utas megpróbált bejutni a pilótafülkébe. Emellett május elején egy Newarkban leszálló United-gép egy villanyoszlopnak és egy repülőtéri teherautónak ütközött. Az utóbbi baleset során a teherautó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett.

A mostani eset ismét ráirányítja a figyelmet a légi közlekedés biztonsági protokolljaira, amelyek a legkisebb gyanús jel esetén is azonnali intézkedést tesznek lehetővé.

 

